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https://arabic.sputniknews.com/20220131/التلفزيون-الوطني-المقدم-بول-هنري-داميبا-رئيسا-لبوركينا-فاسو-1057540977.html
التلفزيون الوطني: المقدم بول هنري داميبا رئيسا لبوركينا فاسو
التلفزيون الوطني: المقدم بول هنري داميبا رئيسا لبوركينا فاسو
أعلنت الحركة المنفذة للانقلاب في بوركينا فاسو، في بيان تلفزيوني، اليوم الاثنين، تعيين قائد الانقلاب، هنري دامبيا رئيسا للبلاد وقائد أعلى للقوات المسلحة. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T14:38+0000
2022-01-31T14:38+0000
2022-01-31T14:55+0000
العالم
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وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح، أعلنت في بيان تلفزيوني أنه تم تعيين هنري دامبيا، رئيسا لبوركينا فاسو، وقائدا أعلى للجيوش.وفي نفس الوقت، تم الإعلان عن إقالة قائد أركان الجيوش، المدير العام للاستخبارات الوطنية.هذا وأعلنت قيادات في الجيش ببوركينا فاسو، تحت اسم "الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" إقالة الرئيس روش كابوري، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، قبل أن تعيد فتح الحدود.وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.وكانت البلاد قد شهدت الفترة الماضية احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.
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العالم
التلفزيون الوطني: المقدم بول هنري داميبا رئيسا لبوركينا فاسو 14:38 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 31.01.2022)
أعلنت الحركة المنفذة للانقلاب في بوركينا فاسو، في بيان تلفزيوني، اليوم الاثنين، تعيين قائد الانقلاب، هنري دامبيا رئيسا للبلاد وقائد أعلى للقوات المسلحة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح، أعلنت في بيان تلفزيوني أنه تم تعيين هنري دامبيا، رئيسا لبوركينا فاسو، وقائدا أعلى للجيوش.
وفي نفس الوقت، تم الإعلان عن إقالة قائد أركان الجيوش، المدير العام للاستخبارات الوطنية.
هذا وأعلنت قيادات في الجيش ببوركينا فاسو، تحت اسم "الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" إقالة الرئيس روش كابوري، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، قبل أن تعيد فتح الحدود.
وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.
وكانت البلاد قد شهدت الفترة الماضية احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.