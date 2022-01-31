تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/التلفزيون-الوطني-المقدم-بول-هنري-داميبا-رئيسا-لبوركينا-فاسو-1057540977.html
التلفزيون الوطني: المقدم بول هنري داميبا رئيسا لبوركينا فاسو
التلفزيون الوطني: المقدم بول هنري داميبا رئيسا لبوركينا فاسو
أعلنت الحركة المنفذة للانقلاب في بوركينا فاسو، في بيان تلفزيوني، اليوم الاثنين، تعيين قائد الانقلاب، هنري دامبيا رئيسا للبلاد وقائد أعلى للقوات المسلحة. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T14:38+0000
2022-01-31T14:55+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057047979_0:0:3401:1913_1920x0_80_0_0_b2bab0d727e56d8203f6dd8d9d096862.jpg
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح، أعلنت في بيان تلفزيوني أنه تم تعيين هنري دامبيا، رئيسا لبوركينا فاسو، وقائدا أعلى للجيوش.وفي نفس الوقت، تم الإعلان عن إقالة قائد أركان الجيوش، المدير العام للاستخبارات الوطنية.هذا وأعلنت قيادات في الجيش ببوركينا فاسو، تحت اسم "الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" إقالة الرئيس روش كابوري، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، قبل أن تعيد فتح الحدود.وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.وكانت البلاد قد شهدت الفترة الماضية احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057047979_424:0:2975:1913_1920x0_80_0_0_17bebe1cbec5a6b935d8acde2603e42c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

التلفزيون الوطني: المقدم بول هنري داميبا رئيسا لبوركينا فاسو

14:38 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 31.01.2022)
© AFP 2021 / Radio Télévision du Burkina (RTB) قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / Radio Télévision du Burkina (RTB)
تابعنا عبر
أعلنت الحركة المنفذة للانقلاب في بوركينا فاسو، في بيان تلفزيوني، اليوم الاثنين، تعيين قائد الانقلاب، هنري دامبيا رئيسا للبلاد وقائد أعلى للقوات المسلحة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح، أعلنت في بيان تلفزيوني أنه تم تعيين هنري دامبيا، رئيسا لبوركينا فاسو، وقائدا أعلى للجيوش.
وفي نفس الوقت، تم الإعلان عن إقالة قائد أركان الجيوش، المدير العام للاستخبارات الوطنية.
هذا وأعلنت قيادات في الجيش ببوركينا فاسو، تحت اسم "الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" إقالة الرئيس روش كابوري، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، قبل أن تعيد فتح الحدود.
وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.
وكانت البلاد قد شهدت الفترة الماضية احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية