الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على أنباء عن غارة جوية ضد سوريا

سبوتنيك. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت، صباح اليوم الاثنين، لغارة جوية إسرائيلية بالصواريخ على محيط العاصمة السورية دمشق.يذكر أن إسرائيل تشن غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.من جانبها، طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التقارير التي تحدثت عن أن الجيش السوري صد غارة جوية إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
سبوتنيك. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".
وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت، صباح اليوم الاثنين، لغارة جوية إسرائيلية بالصواريخ على محيط العاصمة السورية دمشق.
وأوضح مصدر عسكري للوكالة السورية، قائلا: "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي"، مضيفا أن الدفاعات الجوية أسقطت "عددا من الصواريخ خلال استهداف بعض النقاط في محيط دمشق، وتسبب العدوان بخسائر مادية".
يذكر أن إسرائيل تشن غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
من جانبها، طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.