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https://arabic.sputniknews.com/20220131/الجيش-الإسرائيلي-يرفض-التعليق-على-أنباء-عن-غارة-جوية-ضد-سوريا-1057493188.html
الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على أنباء عن غارة جوية ضد سوريا
الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على أنباء عن غارة جوية ضد سوريا
رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التقارير التي تحدثت عن أن الجيش السوري صد غارة جوية إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T09:41+0000
2022-01-31T09:41+0000
العالم العربي
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سبوتنيك. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت، صباح اليوم الاثنين، لغارة جوية إسرائيلية بالصواريخ على محيط العاصمة السورية دمشق.يذكر أن إسرائيل تشن غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.من جانبها، طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على أنباء عن غارة جوية ضد سوريا

09:41 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatقصف الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة مناطق في مدينة غزة، فجر 13 مايو 2021
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة مناطق في مدينة غزة، فجر 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التقارير التي تحدثت عن أن الجيش السوري صد غارة جوية إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
سبوتنيك. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".
وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت، صباح اليوم الاثنين، لغارة جوية إسرائيلية بالصواريخ على محيط العاصمة السورية دمشق.

وأوضح مصدر عسكري للوكالة السورية، قائلا: "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي"، مضيفا أن الدفاعات الجوية أسقطت "عددا من الصواريخ خلال استهداف بعض النقاط في محيط دمشق، وتسبب العدوان بخسائر مادية".

يذكر أن إسرائيل تشن غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
من جانبها، طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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