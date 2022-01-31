الحرس الوطني الأمريكي يسد نقص المدرسين في الولايات المتحدة

يعمل اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
يعمل اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يفتح باب الفصل الدراسي مع بدء وصول تلاميذ الفصل التالي، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يفتح باب الفصل الدراسي مع بدء وصول تلاميذ الفصل التالي، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يقوم بإعداد أوراق تمارين الفصل قبل بدء الفصل الدراسي، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يقوم بإعداد أوراق تمارين الفصل قبل بدء الفصل الدراسي، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
التلاميذ يتفقدون أوراق تمارين الفصل التي أعدها اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، الذي يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
التلاميذ يتفقدون أوراق تمارين الفصل التي أعدها اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، الذي يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
التلاميذ يحلون تمارين الفصل التي أعدها اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، الذي يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
التلاميذ يحلون تمارين الفصل التي أعدها اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، الذي يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يتفقد تلاميذ الفصل، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يتفقد تلاميذ الفصل، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يتحدث مع مدرس آخر، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يتحدث مع مدرس آخر، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يساعد تلميذاً في فهم بعض المسائل، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.
اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يساعد تلميذاً في فهم بعض المسائل، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.