الحرس الوطني الأمريكي يسد نقص المدرسين في الولايات المتحدة

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نظراً لنقص المدرسين في بعض المدارس الأمريكية، بسبب الإصابة بـ"كوفيد-19"، أو حالات الغياب الأخرى، يعمل بعض أعضاء الحرس الوطني كمدرسين بديلين. ترون في ألبوم "سبوتنيك" عنصرا من الحرس الوطني الأمريكي وهو يقوم بمهام مدرس بديل في مدرسة "بوجواكو فالي " الإعدادية.