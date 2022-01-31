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الحرس الوطني الأمريكي يسد نقص المدرسين في الولايات المتحدة
الحرس الوطني الأمريكي يسد نقص المدرسين في الولايات المتحدة
نظراً لنقص المدرسين في بعض المدارس الأمريكية، بسبب الإصابة بـ"كوفيد-19"، أو حالات الغياب الأخرى، يعمل بعض أعضاء الحرس الوطني كمدرسين بديلين. ترون في ألبوم... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
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الحرس الوطني الأمريكي يسد نقص المدرسين في الولايات المتحدة

13:17 GMT 31.01.2022
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نظراً لنقص المدرسين في بعض المدارس الأمريكية، بسبب الإصابة بـ"كوفيد-19"، أو حالات الغياب الأخرى، يعمل بعض أعضاء الحرس الوطني كمدرسين بديلين. ترون في ألبوم "سبوتنيك" عنصرا من الحرس الوطني الأمريكي وهو يقوم بمهام مدرس بديل في مدرسة "بوجواكو فالي " الإعدادية.
© REUTERS / Adria Malcolm

يعمل اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

يعمل اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© REUTERS / Adria Malcolm

يعمل اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

© REUTERS / Adria Malcolm

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يفتح باب الفصل الدراسي مع بدء وصول تلاميذ الفصل التالي، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يفتح باب الفصل الدراسي مع بدء وصول تلاميذ الفصل التالي، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© REUTERS / Adria Malcolm

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يفتح باب الفصل الدراسي مع بدء وصول تلاميذ الفصل التالي، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

© REUTERS / Adria Malcolm

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يقوم بإعداد أوراق تمارين الفصل قبل بدء الفصل الدراسي، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يقوم بإعداد أوراق تمارين الفصل قبل بدء الفصل الدراسي، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© REUTERS / Adria Malcolm

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يقوم بإعداد أوراق تمارين الفصل قبل بدء الفصل الدراسي، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

© REUTERS / Adria Malcolm

التلاميذ يتفقدون أوراق تمارين الفصل التي أعدها اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، الذي يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

التلاميذ يتفقدون أوراق تمارين الفصل التي أعدها اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، الذي يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© REUTERS / Adria Malcolm

التلاميذ يتفقدون أوراق تمارين الفصل التي أعدها اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، الذي يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

© REUTERS / Adria Malcolm

التلاميذ يحلون تمارين الفصل التي أعدها اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، الذي يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

التلاميذ يحلون تمارين الفصل التي أعدها اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، الذي يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© REUTERS / Adria Malcolm

التلاميذ يحلون تمارين الفصل التي أعدها اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، الذي يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

© REUTERS / Adria Malcolm

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يتفقد تلاميذ الفصل، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يتفقد تلاميذ الفصل، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© REUTERS / Adria Malcolm

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يتفقد تلاميذ الفصل، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

© REUTERS / Adria Malcolm

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يتحدث مع مدرس آخر، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يتحدث مع مدرس آخر، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© REUTERS / Adria Malcolm

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يتحدث مع مدرس آخر، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

© REUTERS / Adria Malcolm

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يساعد تلميذاً في فهم بعض المسائل، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يساعد تلميذاً في فهم بعض المسائل، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© REUTERS / Adria Malcolm

اختصاصي الحرس الوطني، أوستن ألت، يساعد تلميذاً في فهم بعض المسائل، بينما يعمل كمدرس بديل في مدرسة بوجواكو فالي الإعدادية في بوجواكو، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة 28 يناير 2022.

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