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https://arabic.sputniknews.com/20220131/الحلبوسي-مباحثات-النجف-لتشكيل-حكومة-عراقية-خالصة-لا-شرقية-ولا-غربية-1057490118.html
الحلبوسي: مباحثات النجف لتشكيل حكومة عراقية خالصة لا شرقية ولا غربية
الحلبوسي: مباحثات النجف لتشكيل حكومة عراقية خالصة لا شرقية ولا غربية
قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إن المباحثات التي تشهدها مدينة النجف تأتي لتشكيل حكومة عراقية خالصة، مشيرا إلى أن زمن التدخلات... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T08:23+0000
2022-01-31T08:23+0000
العالم العربي
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جاء ذلك في تغريدة جديدة للحلبوسي، نشرها بعد وصوله إلى محافظة النجف الأشرف، أوضح فيها، قائلا: "ولَّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف الأشرف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية".وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء الماضي، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بهدف تلبية متطلبات المواطنين.جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي على هامش لقائه بسكان القرى الحدودية مع سوريا في محافظة نينوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد الكاظمي على أن الوضع الأمني مستقر "وممسوك بقوة"، معتبرا أن ما يتردد عن أن الوضع غير مستقر "مجرد تهويل إعلامي".ويتطلب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة انتخاب البرلمان لرئيس جديد للبلاد حتى يتولى الرئيس تكليف مرشح أكبر الكتل البرلمانية بتأليف الحكومة خلال 30 يوما.
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العالم العربي

الحلبوسي: مباحثات النجف لتشكيل حكومة عراقية خالصة لا شرقية ولا غربية

08:23 GMT 31.01.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إن المباحثات التي تشهدها مدينة النجف تأتي لتشكيل حكومة عراقية خالصة، مشيرا إلى أن زمن التدخلات الخارجية بتشكيل الحكومات العراقية قد ولى.
جاء ذلك في تغريدة جديدة للحلبوسي، نشرها بعد وصوله إلى محافظة النجف الأشرف، أوضح فيها، قائلا: "ولَّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف الأشرف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية".
وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء الماضي، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بهدف تلبية متطلبات المواطنين.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي على هامش لقائه بسكان القرى الحدودية مع سوريا في محافظة نينوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وشدد الكاظمي على أن الوضع الأمني مستقر "وممسوك بقوة"، معتبرا أن ما يتردد عن أن الوضع غير مستقر "مجرد تهويل إعلامي".
ويتطلب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة انتخاب البرلمان لرئيس جديد للبلاد حتى يتولى الرئيس تكليف مرشح أكبر الكتل البرلمانية بتأليف الحكومة خلال 30 يوما.
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