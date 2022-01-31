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https://arabic.sputniknews.com/20220131/الرئيس-الجزائري-يأمر-بمضاعفة-إنتاج-الحبوب-بسبب-تراجعه-1057488711.html
الرئيس الجزائري يأمر بمضاعفة إنتاج الحبوب بسبب تراجعه
الرئيس الجزائري يأمر بمضاعفة إنتاج الحبوب بسبب تراجعه
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمضاعفة إنتاج الحبوب بعد تسجيل تراجع في الإنتاج الوطني. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T07:25+0000
2022-01-31T07:25+0000
الإنتاج الزراعي
الجزائر
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جاء هذا، الأحد، خلال ترؤس تبون لاجتماع مجلس الوزراء الذي شهد الاستماع لعروض تتعلق بقطاعات الفلاحة والبيئة والنقل، بحسب صحيفة "النهار".وأكد الرئيس الجزائري أن الإنتاج الزراعي يعتبر قضية مصيرية للبلاد ومسألة كرامة وطنية، وأن بلاده لديها جميع الإمكانات لرفع التحدي.ونظرا لأن إنتاج الحبوب سجل تراجعا، أمر الرئيس بمضاعفة إنتاجه من خلال إعادة توجيه الجهود في القطاع الزراعي، وخاصة في الجنوب.كما أمر الرئيس الجزائري بإعادة النظر في الموارد البشرية وتغيير الذهنيات في القطاع، من أجل تحقيق الأمن الغذائي.ودعا تبون إلى الاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية لزيادة الإنتاج، وتشجيع المهنيين على العمل بالطرق الحديثة، وتطبيق التقنيات الحديثة المستخدمة في الدول المتقدمة.وحث تبون على تعزيز إنتاج اللحوم الحمراء، بما يتماشى وحجم الدعم الذي تقدمه الدولة، بالإضافة لتشجيع وتثمين المبادرات، ومكافأة النجاح في القطاع الزراعي.وأكد الرئيس الجزائري على ضرورة تشجيع البحث العلمي، في ميدان الفلاحة، وتطوير إنتاج شجرة (الأرڤان) في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا الغربية، وتأسيس مركز وطني لتطوير زراعتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الخارجية-الجزائرية-تاريخ-القمة-العربية-سيعلن-في-اجتماع-مارس-1057478587.html
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الإنتاج الزراعي, الجزائر

الرئيس الجزائري يأمر بمضاعفة إنتاج الحبوب بسبب تراجعه

07:25 GMT 31.01.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 19 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 19 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
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أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمضاعفة إنتاج الحبوب بعد تسجيل تراجع في الإنتاج الوطني.
جاء هذا، الأحد، خلال ترؤس تبون لاجتماع مجلس الوزراء الذي شهد الاستماع لعروض تتعلق بقطاعات الفلاحة والبيئة والنقل، بحسب صحيفة "النهار".
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وأكد الرئيس الجزائري أن الإنتاج الزراعي يعتبر قضية مصيرية للبلاد ومسألة كرامة وطنية، وأن بلاده لديها جميع الإمكانات لرفع التحدي.
ونظرا لأن إنتاج الحبوب سجل تراجعا، أمر الرئيس بمضاعفة إنتاجه من خلال إعادة توجيه الجهود في القطاع الزراعي، وخاصة في الجنوب.
كما أمر الرئيس الجزائري بإعادة النظر في الموارد البشرية وتغيير الذهنيات في القطاع، من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
ودعا تبون إلى الاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية لزيادة الإنتاج، وتشجيع المهنيين على العمل بالطرق الحديثة، وتطبيق التقنيات الحديثة المستخدمة في الدول المتقدمة.
وحث تبون على تعزيز إنتاج اللحوم الحمراء، بما يتماشى وحجم الدعم الذي تقدمه الدولة، بالإضافة لتشجيع وتثمين المبادرات، ومكافأة النجاح في القطاع الزراعي.
وأكد الرئيس الجزائري على ضرورة تشجيع البحث العلمي، في ميدان الفلاحة، وتطوير إنتاج شجرة (الأرڤان) في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا الغربية، وتأسيس مركز وطني لتطوير زراعتها.
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