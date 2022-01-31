السعودية تصدر بيانا بعد "ثالث هجوم إرهابي يستهدف الإمارات"

أدانت واستنكرت الخارجية السعودية، في بيانها، بشدة "محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبوظبي".وأكدت السعودية، "وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مشددة على "استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن".وجددت وزارة الخارجية، "تضامن السعودية الكامل مع الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.
أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، بيانا، بعد استهداف جديد من جماعة "أنصار الله" اليمنية على إمارة أبوظبي في دولة الإمارات.
أدانت واستنكرت الخارجية السعودية، في بيانها، بشدة "محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبوظبي".
وأكدت السعودية، "وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مشددة على "استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن".
وجددت وزارة الخارجية، "تضامن السعودية الكامل مع الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
نُدين ونستنكر بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بهجمات متتالية آخرها اطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي pic.twitter.com/iTKwffrBE1
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".
يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.