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السعودية تصدر بيانا بعد "ثالث هجوم إرهابي يستهدف الإمارات"
السعودية تصدر بيانا بعد "ثالث هجوم إرهابي يستهدف الإمارات"
أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، بيانا، بعد استهداف جديد من جماعة "أنصار الله" اليمنية على إمارة أبوظبي في دولة الإمارات. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T15:47+0000
2022-01-31T15:47+0000
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أدانت واستنكرت الخارجية السعودية، في بيانها، بشدة "محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبوظبي".وأكدت السعودية، "وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مشددة على "استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن".وجددت وزارة الخارجية، "تضامن السعودية الكامل مع الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

السعودية تصدر بيانا بعد "ثالث هجوم إرهابي يستهدف الإمارات"

15:47 GMT 31.01.2022
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
 وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon
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أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، بيانا، بعد استهداف جديد من جماعة "أنصار الله" اليمنية على إمارة أبوظبي في دولة الإمارات.
أدانت واستنكرت الخارجية السعودية، في بيانها، بشدة "محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبوظبي".
وأكدت السعودية، "وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مشددة على "استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن".
وجددت وزارة الخارجية، "تضامن السعودية الكامل مع الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".
يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.
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