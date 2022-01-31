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https://arabic.sputniknews.com/20220131/السفير-الكندي-في-القاهرة-محمد-صلاح-قدوة-لنا-جميعا-1057536276.html
السفير الكندي في القاهرة: محمد صلاح قدوة لنا جميعا
السفير الكندي في القاهرة: محمد صلاح قدوة لنا جميعا
أشاد السفير الكندي في مصر، لوي دوما، بسلوك النجم محمد صلاح في أعقاب نهاية المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره المغربي في دور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T12:44+0000
2022-01-31T12:44+0000
2022-01-31T12:44+0000
مجتمع
رياضة
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ونشر دوما عبر حسابه على تويتر صورة صلاح وهو يواسي اللاعب أشرف حكيمي عقب هزيمة المنتخب المغربي وخروجه من البطولة.وأرفق السفير الكندي الصورة بتعليق، قال فيه: "لهذا السبب نصف محمد صلاح بالملك المصري، لقيادته وروحه الرياضية، هو قدوة لنا جميعا"، واختتم السفير تغريدته بتهنئة المنتخب المصري قائلا :"مبروك يا مصر".وأعاد حساب السفارة الكندية في القاهرة على فيسبوك نشر تغريدة السفير، وأرفقها بترجمة للتغريدة باللهجة العامية المصرية.وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على نظيره المغربي، أمس الأحد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث حوّل الفراعنة تأخرهم بهدف إلى فوز ثمين ليتأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي لملاقاة الكاميرون يوم الخميس المقبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
السفير الكندي في القاهرة: محمد صلاح قدوة لنا جميعا
أشاد السفير الكندي في مصر، لوي دوما، بسلوك النجم محمد صلاح في أعقاب نهاية المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره المغربي في دور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونشر دوما عبر حسابه على تويتر صورة صلاح وهو يواسي اللاعب أشرف حكيمي عقب هزيمة المنتخب المغربي وخروجه من البطولة.
وأرفق السفير الكندي الصورة بتعليق، قال فيه: "لهذا السبب نصف محمد صلاح بالملك المصري، لقيادته وروحه الرياضية، هو قدوة لنا جميعا"، واختتم السفير تغريدته بتهنئة المنتخب المصري قائلا :"مبروك يا مصر".
وأعاد حساب السفارة الكندية في القاهرة على فيسبوك نشر تغريدة السفير، وأرفقها بترجمة للتغريدة باللهجة العامية المصرية.
وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على نظيره المغربي، أمس الأحد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث حوّل الفراعنة تأخرهم بهدف إلى فوز ثمين ليتأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي لملاقاة الكاميرون يوم الخميس المقبل.