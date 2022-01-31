تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/السلطات-السورية-تحبط-عملية-تهريب-كمية-ضخمة-من-الكيبتاغون-والحشيش-1057539895.html
السلطات السورية تحبط عملية تهريب كمية ضخمة من "الكيبتاغون" والحشيش
السلطات السورية تحبط عملية تهريب كمية ضخمة من "الكيبتاغون" والحشيش
صادرت السلطات السورية في محافظة درعا كميات من الحشيش والكبتاغون المخدر قرب الحدود السورية - الأردنية معدة للتهريب إلى دول الجوار. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T14:05+0000
2022-01-31T14:14+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1053820967_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_10d8cc3774913abd54ade66693ae76d8.jpg
وقال مصدر لوكالة "سانا" السورية إنه "ونتيجة المتابعة الأمنية الدقيقة تم ضبط كميات من الحشيش والكبتاغون المخدر قرب الحدود السورية الأردنية معدة للتهريب إلى دول الجوار وهي عبارة عن 561 كيساً من حبوب الكبتاغون سعة 1000 حبة لكل كيس و190 كف حشيش بوزن 200 غرام لكل كيس".وأشار المصدر إلى "توقيف عدد من المهربين وستتم إحالتهم للقضاء المختص أصولاً لإجراء اللازم بحقهم".وضبطت الأجهزة الأمنية السورية شحنة كبيرة من المخدرات بعد اشتباكات مسلحة مع مهربين، في وقت سابق من الشهر الجاري، قرب الحدود الأردنية في ريف درعا، جنوبي سوريا.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا أن السلطات الأمنية السورية تمكنت من إحباط محاولة تهريب مئات الآلاف من حبوب الكبتاغون المخدرة الموضوعة ضمن ما يزيد على ألف كيس قرب الحدود السورية الأردنية.وكشف مصدر أمني سوري في تصريح لـ "سبوتنيك" عن أن العملية تخللها اشتباك مسلح مع المهربين، انتهى بإلقاء القبض على عدد منهم، فيما يجري العمل حاليا على ملاحقة آخرين لاذوا بالفرار.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/الأمن-السوري-يضبط-كميات-ضخمة-ومتنوعة-من-الأسلحة-في-ريف-درعا--1054577858.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1053820967_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_85a0ca7f2ffe86ce67468bcc4f6f8f49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

السلطات السورية تحبط عملية تهريب كمية ضخمة من "الكيبتاغون" والحشيش

14:05 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 31.01.2022)
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالسلطات السورية تحبط عملية تهريب شحنة مخدرات إلى الأردن
السلطات السورية تحبط عملية تهريب شحنة مخدرات إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
صادرت السلطات السورية في محافظة درعا كميات من الحشيش والكبتاغون المخدر قرب الحدود السورية - الأردنية معدة للتهريب إلى دول الجوار.
وقال مصدر لوكالة "سانا" السورية إنه "ونتيجة المتابعة الأمنية الدقيقة تم ضبط كميات من الحشيش والكبتاغون المخدر قرب الحدود السورية الأردنية معدة للتهريب إلى دول الجوار وهي عبارة عن 561 كيساً من حبوب الكبتاغون سعة 1000 حبة لكل كيس و190 كف حشيش بوزن 200 غرام لكل كيس".
الأمن السوري يضبط كميات ضخمة من الأسلحة بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
الأمن السوري يضبط كميات ضخمة ومتنوعة من الأسلحة في ريف درعا
26 ديسمبر 2021, 13:01 GMT
وأشار المصدر إلى "توقيف عدد من المهربين وستتم إحالتهم للقضاء المختص أصولاً لإجراء اللازم بحقهم".
وضبطت الأجهزة الأمنية السورية شحنة كبيرة من المخدرات بعد اشتباكات مسلحة مع مهربين، في وقت سابق من الشهر الجاري، قرب الحدود الأردنية في ريف درعا، جنوبي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا أن السلطات الأمنية السورية تمكنت من إحباط محاولة تهريب مئات الآلاف من حبوب الكبتاغون المخدرة الموضوعة ضمن ما يزيد على ألف كيس قرب الحدود السورية الأردنية.
وكشف مصدر أمني سوري في تصريح لـ "سبوتنيك" عن أن العملية تخللها اشتباك مسلح مع المهربين، انتهى بإلقاء القبض على عدد منهم، فيما يجري العمل حاليا على ملاحقة آخرين لاذوا بالفرار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية