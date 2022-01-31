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الشرطة الألمانية تعلن القبض على اثنين مشتبه بهم في قتل ضابطين
الشرطة الألمانية تعلن القبض على اثنين مشتبه بهم في قتل ضابطين
أعلنت السلطات الألمانية القبض على اثنين مشتبه بهم في مقتل شرطيين صباح اليوم الإثنين. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T18:45+0000
2022-01-31T18:49+0000
شرطة
أخبار ألمانيا
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وحسب بيان أصدرته شرطة ولاية راينلاند بالاتينات، جنوب غربي ألمانيا، ونشرته رويترز، قتل شرطيان ألمانيان بالرصاص في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أثناء توقف مرور روتيني.وقالت الشرطة إن رجلين اعتقلا فيما بعد على صلة بعملية القتل.ولفت البيان إلى أن الشرطة اعتقلت رجلا آخر يبلغ من العمر 32 عاما وتحقق في تورطه في الجريمة.وذكرت مجلة شبيجل أن كلا المشتبه بهما مواطنان ألمانيان، مضيفة أن أحد المشتبه بهم كان تاجر حيوانات صيد تم اصطيادها.
https://arabic.sputniknews.com/20210706/الشرطة-الألمانية-مشرد-يطعن-شخصا-بسكين-في-مطار-دوسلدورف-1049483793.html
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شرطة, أخبار ألمانيا

الشرطة الألمانية تعلن القبض على اثنين مشتبه بهم في قتل ضابطين

18:45 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 18:49 GMT 31.01.2022)
© youtube/gerterrالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© youtube/gerterr
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أعلنت السلطات الألمانية القبض على اثنين مشتبه بهم في مقتل شرطيين صباح اليوم الإثنين.
وحسب بيان أصدرته شرطة ولاية راينلاند بالاتينات، جنوب غربي ألمانيا، ونشرته رويترز، قتل شرطيان ألمانيان بالرصاص في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أثناء توقف مرور روتيني.
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وقالت الشرطة إن رجلين اعتقلا فيما بعد على صلة بعملية القتل.

وأوضح البيان أن أحد المشتبه بهم، وهو رجل يبلغ من العمر 38 عامًا، سيُعرض على المحكمة في مدينة كايزرسلاوترن جنوب غربي البلاد، مضيفة أن الرجل لم يقدم أي معلومات بهذا الشأن.

ولفت البيان إلى أن الشرطة اعتقلت رجلا آخر يبلغ من العمر 32 عاما وتحقق في تورطه في الجريمة.
وذكرت مجلة شبيجل أن كلا المشتبه بهما مواطنان ألمانيان، مضيفة أن أحد المشتبه بهم كان تاجر حيوانات صيد تم اصطيادها.
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