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الصدر: مستعدون للحوار مع المعارضة
الصدر: مستعدون للحوار مع المعارضة
عبّر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عن استعداده لإجراء حوار مع المعارضة. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T10:16+0000
2022-01-31T10:17+0000
التيار الصدري
العراق
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جاء هذا في بيان كتب بخط اليد ونشر، اليوم الاثنين، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقال الصدر في بيانه: "أوقفوا العنف والإرهاب ضد الشعب والشركاء فلازلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".وأضاف زعيم التيار الصدري في البيان المذيّل بتوقيعه: "نرحب بالحوار مع: المعارضة الوطنية".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/بغداد-القصاص-من-منفذي-جريمة-العظيم-كانت-عملية-عراقية-خالصة-1057491714.html
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التيار الصدري, العراق

الصدر: مستعدون للحوار مع المعارضة

10:16 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 31.01.2022)
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANIزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
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عبّر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عن استعداده لإجراء حوار مع المعارضة.
جاء هذا في بيان كتب بخط اليد ونشر، اليوم الاثنين، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال الصدر في بيانه: "أوقفوا العنف والإرهاب ضد الشعب والشركاء فلازلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
بغداد: القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عملية عراقية خالصة
09:04 GMT
وأضاف زعيم التيار الصدري في البيان المذيّل بتوقيعه: "نرحب بالحوار مع: المعارضة الوطنية".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
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