تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/الصناعات-الروسية-تتنافس-في-دبي-1057535332.html
الصناعات الروسية تتنافس في دبي
الصناعات الروسية تتنافس في دبي
سيقدم مركز التصدير الروسي منتجات العشرات من الشركات المصنعة الروسية في معرض صناعة الأغذية الدولي "Gulfood" المقام في دبي. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T12:15+0000
2022-01-31T12:15+0000
العالم العربي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1057032190_0:159:2989:1840_1920x0_80_0_0_18ed848801d96087a337619ebe78d7eb.jpg
وبحسب بيان المركز: "سيفتتح المعرض الدولي لصناعة المواد الغذائية "Gulfood" في دبي بتاريخ 13 فبراير 2022".وأضاف البيان: "وبدعم من مركز التصدير الروسي، ستقدم أكثر من 60 شركة روسية منتجاتها التي حظيت بالفعل بتقدير كبير في أسواق دول الخليج. وتحظى بشعبية لدى المشترين: مثل الحلويات ومنتجات الألبان واللحوم والمشروبات والكافيار ومنتجات أخرى من الشركات المصنعة المعروفة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1057032190_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_a9971504d9c694b2a22eb72ac9f27624.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا

الصناعات الروسية تتنافس في دبي

12:15 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikovمركز التصدير الروسي
مركز التصدير الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
تابعنا عبر
سيقدم مركز التصدير الروسي منتجات العشرات من الشركات المصنعة الروسية في معرض صناعة الأغذية الدولي "Gulfood" المقام في دبي.
وبحسب بيان المركز: "سيفتتح المعرض الدولي لصناعة المواد الغذائية "Gulfood" في دبي بتاريخ 13 فبراير 2022".
وأضاف البيان: "وبدعم من مركز التصدير الروسي، ستقدم أكثر من 60 شركة روسية منتجاتها التي حظيت بالفعل بتقدير كبير في أسواق دول الخليج. وتحظى بشعبية لدى المشترين: مثل الحلويات ومنتجات الألبان واللحوم والمشروبات والكافيار ومنتجات أخرى من الشركات المصنعة المعروفة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية