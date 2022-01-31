الصناعات الروسية تتنافس في دبي

وبحسب بيان المركز: "سيفتتح المعرض الدولي لصناعة المواد الغذائية "Gulfood" في دبي بتاريخ 13 فبراير 2022".وأضاف البيان: "وبدعم من مركز التصدير الروسي، ستقدم أكثر من 60 شركة روسية منتجاتها التي حظيت بالفعل بتقدير كبير في أسواق دول الخليج. وتحظى بشعبية لدى المشترين: مثل الحلويات ومنتجات الألبان واللحوم والمشروبات والكافيار ومنتجات أخرى من الشركات المصنعة المعروفة".
سيقدم مركز التصدير الروسي منتجات العشرات من الشركات المصنعة الروسية في معرض صناعة الأغذية الدولي "Gulfood" المقام في دبي.
وبحسب بيان المركز: "سيفتتح المعرض الدولي لصناعة المواد الغذائية "Gulfood" في دبي بتاريخ 13 فبراير 2022".
وأضاف البيان: "وبدعم من مركز التصدير الروسي، ستقدم أكثر من 60 شركة روسية منتجاتها التي حظيت بالفعل بتقدير كبير في أسواق دول الخليج. وتحظى بشعبية لدى المشترين: مثل الحلويات ومنتجات الألبان واللحوم والمشروبات والكافيار ومنتجات أخرى من الشركات المصنعة المعروفة".