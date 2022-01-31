العراق يشارك في اجتماع وزراء خارجية العرب في الكويت

ونقلت السومرية نيوز عن وزارة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه إن "سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت، المنهل الصافي شارك نيابةً عن وزير الخارجيّة فؤاد حسين، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي عقد في دولة الكويت، برئاسة أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجيَّة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، رئيس الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية".وكشف البيان عن أن المجتمعين بحثوا مستجدات الأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون من أجل تجاوز الأزمات بما يحقق الأمن، والاستقرار، وبما يعزز العمل العربي المشترك، ويخدم مصالح الدول العربية، وشعوبها.وفي وقت سابق، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، أمس الأحد، أنه "لم يُطرح في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ولكن ناقشنا الأزمة السورية بشكل عام".وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح: "موضوع عودة دولة لشغل مقعدها يسبقه دائمًا مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار، ويجب استعراض رؤية الدول الأعضاء حول ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل ذلك لم نصل إليه بعد وبالتالي لم يتم طرح الأمر اليوم".
أعلن العراق، اليوم الاثنين، مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجيّة الدول العربية المنعقد في دولة الكويت.
ونقلت السومرية نيوز عن وزارة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه إن "سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت، المنهل الصافي شارك نيابةً عن وزير الخارجيّة فؤاد حسين، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي عقد في دولة الكويت، برئاسة أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجيَّة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، رئيس الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية".
وكشف البيان عن أن المجتمعين بحثوا مستجدات الأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون من أجل تجاوز الأزمات بما يحقق الأمن، والاستقرار، وبما يعزز العمل العربي المشترك، ويخدم مصالح الدول العربية، وشعوبها.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، أمس الأحد، أنه "لم يُطرح في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ولكن ناقشنا الأزمة السورية بشكل عام".
وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح: "موضوع عودة دولة لشغل مقعدها يسبقه دائمًا مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار، ويجب استعراض رؤية الدول الأعضاء حول ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل ذلك لم نصل إليه بعد وبالتالي لم يتم طرح الأمر اليوم".