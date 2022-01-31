تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/العراق-يشارك-في-اجتماع-وزراء-خارجية-العرب-في-الكويت-1057487291.html
العراق يشارك في اجتماع وزراء خارجية العرب في الكويت
العراق يشارك في اجتماع وزراء خارجية العرب في الكويت
أعلن العراق، اليوم الاثنين، مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجيّة الدول العربية المنعقد في دولة الكويت. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T06:31+0000
2022-01-31T06:32+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104263/07/1042630703_0:47:3027:1749_1920x0_80_0_0_068e880e06286567292e110da205e117.jpg
ونقلت السومرية نيوز عن وزارة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه إن "سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت، المنهل الصافي شارك نيابةً عن وزير الخارجيّة فؤاد حسين، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي عقد في دولة الكويت، برئاسة أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجيَّة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ب‍دولة الكويت، رئيس الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية".وكشف البيان عن أن المجتمعين بحثوا مستجدات الأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون من أجل تجاوز الأزمات بما يحقق الأمن، والاستقرار، وبما يعزز العمل العربي المشترك، ويخدم مصالح الدول العربية، وشعوبها.وفي وقت سابق، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، أمس الأحد، أنه "لم يُطرح في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ولكن ناقشنا الأزمة السورية بشكل عام".وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح: "موضوع عودة دولة لشغل مقعدها يسبقه دائمًا مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار، ويجب استعراض رؤية الدول الأعضاء حول ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل ذلك لم نصل إليه بعد وبالتالي لم يتم طرح الأمر اليوم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104263/07/1042630703_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_6134be6f7d049476dfcf7a290640e4bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

العراق يشارك في اجتماع وزراء خارجية العرب في الكويت

06:31 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 06:32 GMT 31.01.2022)
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالجامعة العربية
الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
أعلن العراق، اليوم الاثنين، مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجيّة الدول العربية المنعقد في دولة الكويت.
ونقلت السومرية نيوز عن وزارة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه إن "سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت، المنهل الصافي شارك نيابةً عن وزير الخارجيّة فؤاد حسين، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي عقد في دولة الكويت، برئاسة أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجيَّة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ب‍دولة الكويت، رئيس الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية".
وكشف البيان عن أن المجتمعين بحثوا مستجدات الأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون من أجل تجاوز الأزمات بما يحقق الأمن، والاستقرار، وبما يعزز العمل العربي المشترك، ويخدم مصالح الدول العربية، وشعوبها.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، أمس الأحد، أنه "لم يُطرح في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ولكن ناقشنا الأزمة السورية بشكل عام".
وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح: "موضوع عودة دولة لشغل مقعدها يسبقه دائمًا مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار، ويجب استعراض رؤية الدول الأعضاء حول ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل ذلك لم نصل إليه بعد وبالتالي لم يتم طرح الأمر اليوم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية