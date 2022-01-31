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القبض على صاحب فندق في إسرائيل زرع كاميرات للنزلاء داخل أواني الزهور
القبض على صاحب فندق في إسرائيل زرع كاميرات للنزلاء داخل أواني الزهور
ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على صاحب فندق في مدينة يافا وسط البلاد، بعد اتهامه بانتهاك خصوصية النزلاء عبر زرع كاميرات في أواني الزهور. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T12:38+0000
2022-01-31T12:38+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "ألقي القبض على صاحب فندق بوتيك في يافا للاشتباه في قيامه بتوثيق أزواج من الضيوف في غرفهم، من بين أمور أخرى عن طريق زرع الكاميرات في أواني الزهور".وأوضحت أنه تم تمديد حبس صاحب الفندق المذكور 3 أيام، لافتة إلى أنه سبق واتهم بأفعال "مشينة" مع إحدى العاملات لديه.من جانبه، قال محامي المتهم إن موكله "وضع كاميرات في الغرف لأنه أراد أن يوثق إحدى العاملات في خدمة الغرف وهي تسرق بعدما اشتبه فيها، نافيا أن يكون زرع الكاميرات بهدف توثيق العلاقات الحميمة للنزلاء.لكن المتحدث باسم الشرطة فند رواية المحامي، وقال: "الكاميرات موجهة إلى الأسرّة في الغرف، من يريد القبض على لص لا يلتقط صورا للأسرة".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

القبض على صاحب فندق في إسرائيل زرع كاميرات للنزلاء داخل أواني الزهور

12:38 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورمظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017
مظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على صاحب فندق في مدينة يافا وسط البلاد، بعد اتهامه بانتهاك خصوصية النزلاء عبر زرع كاميرات في أواني الزهور.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "ألقي القبض على صاحب فندق بوتيك في يافا للاشتباه في قيامه بتوثيق أزواج من الضيوف في غرفهم، من بين أمور أخرى عن طريق زرع الكاميرات في أواني الزهور".
وأوضحت أنه تم تمديد حبس صاحب الفندق المذكور 3 أيام، لافتة إلى أنه سبق واتهم بأفعال "مشينة" مع إحدى العاملات لديه.
من جانبه، قال محامي المتهم إن موكله "وضع كاميرات في الغرف لأنه أراد أن يوثق إحدى العاملات في خدمة الغرف وهي تسرق بعدما اشتبه فيها، نافيا أن يكون زرع الكاميرات بهدف توثيق العلاقات الحميمة للنزلاء.
لكن المتحدث باسم الشرطة فند رواية المحامي، وقال: "الكاميرات موجهة إلى الأسرّة في الغرف، من يريد القبض على لص لا يلتقط صورا للأسرة".
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