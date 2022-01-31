القبض على صاحب فندق في إسرائيل زرع كاميرات للنزلاء داخل أواني الزهور

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "ألقي القبض على صاحب فندق بوتيك في يافا للاشتباه في قيامه بتوثيق أزواج من الضيوف في غرفهم، من بين أمور أخرى عن طريق زرع الكاميرات في أواني الزهور".وأوضحت أنه تم تمديد حبس صاحب الفندق المذكور 3 أيام، لافتة إلى أنه سبق واتهم بأفعال "مشينة" مع إحدى العاملات لديه.من جانبه، قال محامي المتهم إن موكله "وضع كاميرات في الغرف لأنه أراد أن يوثق إحدى العاملات في خدمة الغرف وهي تسرق بعدما اشتبه فيها، نافيا أن يكون زرع الكاميرات بهدف توثيق العلاقات الحميمة للنزلاء.لكن المتحدث باسم الشرطة فند رواية المحامي، وقال: "الكاميرات موجهة إلى الأسرّة في الغرف، من يريد القبض على لص لا يلتقط صورا للأسرة".
ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على صاحب فندق في مدينة يافا وسط البلاد، بعد اتهامه بانتهاك خصوصية النزلاء عبر زرع كاميرات في أواني الزهور.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "ألقي القبض على صاحب فندق بوتيك في يافا للاشتباه في قيامه بتوثيق أزواج من الضيوف في غرفهم، من بين أمور أخرى عن طريق زرع الكاميرات في أواني الزهور".
وأوضحت أنه تم تمديد حبس صاحب الفندق المذكور 3 أيام، لافتة إلى أنه سبق واتهم بأفعال "مشينة" مع إحدى العاملات لديه.
עורך דין בעל המלון החשוד: "הוא הציב מצלמות בחדרים כי רצה לתפוס את העובדת שלו גונבת ולא לתעד את הזוג מקיים יחסי מין. הוא ללא עבר פלילי". נציג המשטרה: "המצלמות פונות למיטה בחדר, מי שרוצה לתפוס גנב לא מצלם מיטות"@SivanSisaypic.twitter.com/9O2vx2Geqc