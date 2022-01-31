القوات الشعبية للوغانسك: أوكرانيا تعد مسرحية عن "الهجوم الروسي"

وقال: "في المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية، مع بداية عدوان القوات المسلحة لأوكرانيا، من المقرر أن تُنشر على شاشات التلفزيون مقاطع فيديو معدة مسبقًا حول الانطلاق المزعوم للأعمال القتالية ضد أوكرانيا من الجمهوريات الشعبية وروسيا".وبحسبه، ستعرض وسائل الإعلام في المرحلة الثانية من الحملة "نجاح الجيش الأوكراني في صد عدوان وهمي" وقصص عن الهجوم على مواقع العدو.وأضاف: "وفقًا للخطة، يجب إقناع المجتمع الدولي وسكان أوكرانيا بشرعية أفعال القوات المسلحة لأوكرانيا، التي يُزعم أنها تحرر دونباس من الإرهابيين. وسيتم عرض موت المدنيين في الجمهوريات الشعبية وكذلك تدمير الإرهابيين".علاوة على ذلك، تخطط الحملة الإعلامية لبث مقاطع فيديو عن "أهوال الحرب" مع رسالة مفادها أنه يجب "تحرير مناطق الجنوب الشرقي من القمع الروسي".
أعلن يان ليششينكو، رئيس القوات الشعبية في لوغانسك، للصحفيين أن كييف تعد روايات على مراحل تحكي عن بدء الأعمال القتالية من جانب جمهوريات دونباس بمشاركة الجيش الروسي.
وقال: "في المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية، مع بداية عدوان القوات المسلحة لأوكرانيا، من المقرر أن تُنشر على شاشات التلفزيون مقاطع فيديو معدة مسبقًا حول الانطلاق المزعوم للأعمال القتالية ضد أوكرانيا من الجمهوريات الشعبية وروسيا".
وبحسبه، ستعرض وسائل الإعلام في المرحلة الثانية من الحملة "نجاح الجيش الأوكراني في صد عدوان وهمي" وقصص عن الهجوم على مواقع العدو.
وأضاف: "وفقًا للخطة، يجب إقناع المجتمع الدولي وسكان أوكرانيا بشرعية أفعال القوات المسلحة لأوكرانيا، التي يُزعم أنها تحرر دونباس من الإرهابيين. وسيتم عرض موت المدنيين في الجمهوريات الشعبية وكذلك تدمير الإرهابيين".
علاوة على ذلك، تخطط الحملة الإعلامية لبث مقاطع فيديو عن "أهوال الحرب" مع رسالة مفادها أنه يجب "تحرير مناطق الجنوب الشرقي من القمع الروسي".