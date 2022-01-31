https://arabic.sputniknews.com/20220131/الكرملين-يعتبر-تصريح-لندن-حول-احتمال-مصادرة-ممتلكات-الأوليغارشيين-الروس-مصدر-قلق-1057494630.html

الكرملين يعتبر تصريح لندن حول احتمال مصادرة ممتلكات "الأوليغارشيين" الروس مصدر قلق

الكرملين يعتبر تصريح لندن حول احتمال مصادرة ممتلكات "الأوليغارشيين" الروس مصدر قلق

نوه المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن الكرملين يعتبر بيان وزارة الخارجية البريطانية حول إمكانية مصادرة ممتلكات "الأوليغارشيين" الروس مصدرًا... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T10:23+0000

2022-01-31T10:23+0000

2022-01-31T10:23+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف تعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني: "هذا بيان مقلق للغاية صادر من لندن"، مشيرا إلى أنه "مصدر قلق ليس فقط بالنسبة لنا ولشركاتنا.. في هذه الحالة".وأضاف: "أعتقد انه، نحن نتحدث عن هجوم غير مخفي على وسط الأعمال، دعونا لا ننسى أن العديد من الشركات الروسية لديها شركات بريطانية كبيرة كشركاء استراتيجيين، ومستثمرين ومساهمين استراتيجيين، ويهدد مجلس الوزراء البريطاني في الواقع وسط أعماله التجارية الضخمة أيضا".وكانت وزيرة الخارجية البريطانية أعلنت، أمس الأحد، أن لندن لا تستبعد إمكانية مصادرة ممتلكات "الأوليغارشيين الروس" في لندن كجزء من تشديد نظام العقوبات ضد روسيا في حالة تصعيد الوضع حول أوكرانيا.الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو وتصرح باستمرار أنها لا تهدد أحدًا، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.

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