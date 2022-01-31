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https://arabic.sputniknews.com/20220131/المؤشر-نيكي-يهبط-100-في-بداية-التعاملات-في-طوكيو-1057485770.html
المؤشر نيكي يهبط ‭10‬.‭0‬% في بداية التعاملات في طوكيو
المؤشر نيكي يهبط ‭10‬.‭0‬% في بداية التعاملات في طوكيو
هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T01:38+0000
2022-01-31T01:38+0000
اليابان
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وتراجع نيكي 0.10 في المئة إلى 26690.60 نقطة، بحسب رويترز.في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المئة إلى 1872.88 نقطة.
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اليابان

المؤشر نيكي يهبط ‭10‬.‭0‬% في بداية التعاملات في طوكيو

01:38 GMT 31.01.2022
© CC0بورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© CC0
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هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وتراجع نيكي 0.10 في المئة إلى 26690.60 نقطة، بحسب رويترز.
في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المئة إلى 1872.88 نقطة.
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