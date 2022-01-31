تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20220131/المؤشر-نيكي-يهبط-100-في-بداية-التعاملات-في-طوكيو-1057485770.html
المؤشر نيكي يهبط 10.0% في بداية التعاملات في طوكيو
المؤشر نيكي يهبط 10.0% في بداية التعاملات في طوكيو
هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T01:38+0000
2022-01-31T01:38+0000
2022-01-31T01:38+0000
اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103797/03/1037970385_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_8b2ce49d7ef916f7ebe226848cf5ab34.jpg
وتراجع نيكي 0.10 في المئة إلى 26690.60 نقطة، بحسب رويترز.في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المئة إلى 1872.88 نقطة.
اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103797/03/1037970385_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_094a15c2e52df97c38947fdf09739eee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليابان
المؤشر نيكي يهبط 10.0% في بداية التعاملات في طوكيو
هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وتراجع نيكي 0.10 في المئة إلى 26690.60 نقطة، بحسب رويترز.
في حين انخفض المؤشر توبكس
الأوسع نطاقا 0.21 في المئة إلى 1872.88 نقطة.