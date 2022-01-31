الموت يفجع فنانا مصريا... "ماتت من كنت أرحم بها"‏

كتب الممثل محمد جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت من كنت أرحم بها، أمي في ذمة الله، نسألكم الدعاء".وسيقام عزاء والدة محمد جمعة يوم الجمعة المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في العاصمة المصرية القاهرة.وحقق محمد جمعة شهرة واسعة من شخصيته المتشائمة الكوميدية، "عم ضياء"، في مسلسل "الوصية"، من بطولة أحمد أمين وأكرم حسني، وترديده لجملة "كله رايح".يشار إلى أنه يعرض لمحمد جمعة في دور العرض السينمائية بالوقت الحالي فيلم الحركة والإثارة "الجريمة"، من بطولة أحمد عز ومنة شلبي، ومن إخراج شريف عرفة.وفي العام الماضي، شارك محمد جمعة في بطولة العديد من الأعمال الفنية الشهبرة، منها فيلم "الإنس والنمس" من بطولة محمد هنيدي، ومسلسلات "هجمة مرتدة" و"نسل الأغراب"، اللذان عرضا في رمضان 2021.