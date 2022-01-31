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https://arabic.sputniknews.com/20220131/النفط-يصعد-لأعلى-مستوى-منذ-أكتوبر-2014-1057486476.html
النفط يصعد لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014
النفط يصعد لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 7 سنوات، بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات والاضطرابات السياسية في شرق... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T04:53+0000
2022-01-31T04:53+0000
2022-01-31T04:53+0000
أسعار النفط اليوم
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طوكيو - سبوتنيك. وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة. وفق رويترز .فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.1 في المئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار النفط اليوم
النفط يصعد لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 7 سنوات، بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات والاضطرابات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
طوكيو -
سبوتنيك
. وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة. وفق رويترز .
فيما صعدت العقود الآجلة
لخام "برنت"
بنسبة 1.1 في المئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.
وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.