تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/النفط-يصعد-لأعلى-مستوى-منذ-أكتوبر-2014-1057486476.html
النفط يصعد لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014
النفط يصعد لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 7 سنوات، بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات والاضطرابات السياسية ‬في شرق... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T04:53+0000
2022-01-31T04:53+0000
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101740/91/1017409118_0:259:2721:1789_1920x0_80_0_0_501ad314085e941bf813f8ca392641fd.jpg
طوكيو - سبوتنيك. وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة. وفق رويترز .فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.1 في المئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101740/91/1017409118_0:4:2721:2044_1920x0_80_0_0_3675aae78793fe16ce17d649681e7aa7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أسعار النفط اليوم

النفط يصعد لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

04:53 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / Karen Bleierجهاز استخراج النفط
جهاز استخراج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / Karen Bleier
تابعنا عبر
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 7 سنوات، بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات والاضطرابات السياسية ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
طوكيو - سبوتنيك. وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة. وفق رويترز .
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.1 في المئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.
وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية