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https://arabic.sputniknews.com/20220131/انطلاق-فعاليات-الإمارات-تبتكر-2022-من-بداية-فبراير-أحد-أكبر-مهرجانات-الابتكار-في-العالم-1057495021.html
انطلاق فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" من بداية فبراير... أحد أكبر مهرجانات الابتكار في العالم
انطلاق فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" من بداية فبراير... أحد أكبر مهرجانات الابتكار في العالم
تشهد الإمارات العربية المتحدة، غدا الثلاثاء الموافق الأول من شهر فبراير/ شباط، انطلاق فعالية ‏‏"الإمارات تبتكر 2022"، الذي يعد أحد أكبر مهرجانات الابتكار في... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T10:33+0000
2022-01-31T10:33+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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كما تهدف "الإمارات تبتكر 2022" إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات خلال الـ50 عاما المقبلة.ويتولى مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على فعاليات "الإمارات تبتكر 2022"، التي تقام طوال شهر فبراير في جميع أنحاء الدولة الخليجية.وتشهد "الإمارات تبتكر 2022" تنظيم مئات الفعاليات والأنشطة في مختلف إمارات الدولة، مثل المؤتمرات وورش عمل وإطلاق جوائز ومبادرات مبتكرة جديدة في المجالات المختلفة.ومن ناحيتها، أشارت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، في تصريحات لـصحيفة "البيان" الإماراتية أن "الإمارات تبتكر 2022" يتزامن إقامته مع فعاليات الشهر الجاري التي تنظم في كافة الدولة وتحتفي بالابتكار والمبتكرين، بما فيها معرض "إكسبو 2020 دبي"."قناص الإمارات" و"التقاضي الرقمي"ومن المنتجات الابتكارية التي تحتضنها فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" 4 منتجات من وزارة الداخلية الإمارات، وهي مشروع "قناص الإمارات"، وهو عبارة عن مركبة يتم التحكم بها عن بعد ومرتبطة بغرف العمليات تستخدم في الأحداث الأمنية، ومشروع "صقر الامارات"، وهو عبارة عن طائرة دون طيار لتنفيذ المهام الأمنية، ومشروع "روبوت الإطفاء" وهو عبارة عن آلية صغيرة لإخماد الحرائق، ومشروع "خدمة بن وريقة الذكية" التي يوفرها تطبيق وزارة الداخلية لتسهيل وصول الأطباء للمستشفيات.كما تستعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في "الإمارات تبتكر 2022" معرض "خدماتنا رقمية"، الذي يسلط الضوء على العديد من المبادرات، من خلال منصة تقنية تفاعلية تحتوي على العديد من الخدمات، مثل الإقامة الذهبية والهوية والجنسية، وخدمات الجمارك الرقمية، والخدمات الاستباقية، وخدمات التصديق الرقمي ببصمة الوجه وخدمات التطبيق الذكي.كذلك يشمل "الإمارات تبتكر 2022" استعراض مبادرة التقاضي الرقمي، وهو نظام ذكي تفاعلي ومتكامل يمكن المتعاملين من الحصول على جميع خدمات التقاضي بسهولة ويسر على مدار الساعة.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

انطلاق فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" من بداية فبراير... أحد أكبر مهرجانات الابتكار في العالم

10:33 GMT 31.01.2022
© YouTube.comبرج خليفة
برج خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
برج خليفة
© YouTube.com
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تشهد الإمارات العربية المتحدة، غدا الثلاثاء الموافق الأول من شهر فبراير/ شباط، انطلاق فعالية ‏‏"الإمارات تبتكر 2022"، الذي يعد أحد أكبر مهرجانات الابتكار في العالم، ويحتفى بالابتكار في عموم ‏الإمارات السبع. ‏
كما تهدف "الإمارات تبتكر 2022" إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات خلال الـ50 عاما المقبلة.
ويتولى مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على فعاليات "الإمارات تبتكر 2022"، التي تقام طوال شهر فبراير في جميع أنحاء الدولة الخليجية.
وتشهد "الإمارات تبتكر 2022" تنظيم مئات الفعاليات والأنشطة في مختلف إمارات الدولة، مثل المؤتمرات وورش عمل وإطلاق جوائز ومبادرات مبتكرة جديدة في المجالات المختلفة.
ومن ناحيتها، أشارت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، في تصريحات لـصحيفة "البيان" الإماراتية أن "الإمارات تبتكر 2022" يتزامن إقامته مع فعاليات الشهر الجاري التي تنظم في كافة الدولة وتحتفي بالابتكار والمبتكرين، بما فيها معرض "إكسبو 2020 دبي".
"قناص الإمارات" و"التقاضي الرقمي"
ومن المنتجات الابتكارية التي تحتضنها فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" 4 منتجات من وزارة الداخلية الإمارات، وهي مشروع "قناص الإمارات"، وهو عبارة عن مركبة يتم التحكم بها عن بعد ومرتبطة بغرف العمليات تستخدم في الأحداث الأمنية، ومشروع "صقر الامارات"، وهو عبارة عن طائرة دون طيار لتنفيذ المهام الأمنية، ومشروع "روبوت الإطفاء" وهو عبارة عن آلية صغيرة لإخماد الحرائق، ومشروع "خدمة بن وريقة الذكية" التي يوفرها تطبيق وزارة الداخلية لتسهيل وصول الأطباء للمستشفيات.
كما تستعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في "الإمارات تبتكر 2022" معرض "خدماتنا رقمية"، الذي يسلط الضوء على العديد من المبادرات، من خلال منصة تقنية تفاعلية تحتوي على العديد من الخدمات، مثل الإقامة الذهبية والهوية والجنسية، وخدمات الجمارك الرقمية، والخدمات الاستباقية، وخدمات التصديق الرقمي ببصمة الوجه وخدمات التطبيق الذكي.
كذلك يشمل "الإمارات تبتكر 2022" استعراض مبادرة التقاضي الرقمي، وهو نظام ذكي تفاعلي ومتكامل يمكن المتعاملين من الحصول على جميع خدمات التقاضي بسهولة ويسر على مدار الساعة.
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