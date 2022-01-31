بايدن: اجتماع مجلس الأمن حول أوكرانيا مهم للحشد ضد التصعيد والدعوة للدبلوماسية

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان: "لو كانت روسيا صادقة في مواجهة مخاوفنا الأمنية عبر الحوار، الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء سوف يستمرون في الانخراط بحسن نية".وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا "خطوة ضرورية" نحو حشد العالم بهدف الحديث بصوت موحد ضد استخدام القوة والدعوة للدبلوماسية وخفض التصعيد.هذا ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لعدم دعم انعقاد جلسة المجلس حول أوكرانيا، والتي طلبتها الولايات المتحدة، قائلا: "أمامي تصريحات المسؤولين الأوكرانيين حول عدم وجود تهديد من روسيا. من بينها تصريحات سكرتير مجلس الأمن القومي، ووزير الدفاع، والرئيس زيلينسكي نفسه، والذين يقولون بصورة واضحة إنهم لا يرون النشاط الذي يحاولون تصويره لنا اليوم. مستعد لتوزيع هذه الوثييقة عليكم".وكان مجلس الأمن الدولي، صوت في وقت سابق من اليوم، لصالح عقد جلسة لمناقشة الوضع في أوكرانيا بدعوة من الولايات المتحدة.هذا، وتتهم الدول الغربية روسيا بالاستعداد لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قرب الحدود الروسية.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للانخراط بحسن نية في حوارات مع روسيا، حال كانت صادقة في مواجهة مخاوفهم الأمنية، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن حول أوكرانيا اليوم خطوة مهمة نحو الحشد لمسار الدبلوماسية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان: "لو كانت روسيا صادقة في مواجهة مخاوفنا الأمنية عبر الحوار، الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء سوف يستمرون في الانخراط بحسن نية".
وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا "خطوة ضرورية" نحو حشد العالم بهدف الحديث بصوت موحد ضد استخدام القوة والدعوة للدبلوماسية وخفض التصعيد.
هذا ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لعدم دعم انعقاد جلسة المجلس حول أوكرانيا، والتي طلبتها الولايات المتحدة، قائلا: "أمامي تصريحات المسؤولين الأوكرانيين حول عدم وجود تهديد من روسيا. من بينها تصريحات سكرتير مجلس الأمن القومي، ووزير الدفاع، والرئيس زيلينسكي نفسه، والذين يقولون بصورة واضحة إنهم لا يرون النشاط الذي يحاولون تصويره لنا اليوم. مستعد لتوزيع هذه الوثييقة عليكم".
وأضاف نيبينزيا: "أدعو جميع الزملاء ألا يسمحوا باستغلال منبر مجلس الأمن الدولي لتنفيذ دعاية زملائنا الغربيين"، معتبرا الجلسة بأنها مثال على "دبلوماسية مكبرات الصوت".
وكان مجلس الأمن الدولي، صوت في وقت سابق من اليوم، لصالح عقد جلسة لمناقشة الوضع في أوكرانيا بدعوة من الولايات المتحدة.
هذا، وتتهم الدول الغربية روسيا بالاستعداد لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قرب الحدود الروسية.