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https://arabic.sputniknews.com/20220131/بايدن-نحن-على-تواصل-دائم-مع-الإمارات-لبحث-مواجهة-التهديدات-الحوثية-1057553952.html
بايدن: نحن على تواصل دائم مع الإمارات لبحث مواجهة التهديدات الحوثية
بايدن: نحن على تواصل دائم مع الإمارات لبحث مواجهة التهديدات الحوثية
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، أنه "يتواصل يوميا مع المسؤولين في دولة الإمارات لمناقشة التهديدات الحوثية الأخيرة". 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T19:55+0000
2022-01-31T19:55+0000
جو بايدن
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال بايدن، خلال استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين... وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا"، حسب وكالة رويترز.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالث] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية حثت المواطنين الذين يفكرون في السفر إلى دولة الإمارات على إعادة النظر، مشيرة إلى وجود تهديدات عن وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/السعودية-تصدر-بيانا-بعد-ثالث-هجوم-إرهابي-يستهدف-الإمارات-1057546045.html
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جو بايدن, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بايدن: نحن على تواصل دائم مع الإمارات لبحث مواجهة التهديدات الحوثية

19:55 GMT 31.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، أنه "يتواصل يوميا مع المسؤولين في دولة الإمارات لمناقشة التهديدات الحوثية الأخيرة".
وقال بايدن، خلال استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين... وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا"، حسب وكالة رويترز.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
السعودية تصدر بيانا بعد "ثالث هجوم إرهابي يستهدف الإمارات"
15:47 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالث] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".
يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية حثت المواطنين الذين يفكرون في السفر إلى دولة الإمارات على إعادة النظر، مشيرة إلى وجود تهديدات عن وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.
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