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https://arabic.sputniknews.com/20220131/بايدن-يستقبل-أمير-قطر-ويناقش-معه-قضايا-أبرزها-أمن-الخليج-واستقرار-إمدادات-الطاقة-العالمية-1057553755.html
بايدن يستقبل أمير قطر ويناقش معه قضايا أبرزها أمن الخليج واستقرار إمدادات الطاقة العالمية
بايدن يستقبل أمير قطر ويناقش معه قضايا أبرزها أمن الخليج واستقرار إمدادات الطاقة العالمية
استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقش الطرفان أمن منطقة الخليج في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T19:46+0000
2022-01-31T19:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار قطر اليوم
قطر
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن: "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين... وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا".وأوضح أنه سيناقش مع أمير قطر مسألة أمن منطقة الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بجانب مناقشة "استقرار إمدادات الطاقة العالمية والعمل على دعم الشعب الأفغاني".كما أشار إلى أنه سيبلغ الكونغرس بضرورة تصنيف قطر كحليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).من جانبه أكد أمير قطر، في تصريحات للصحفيين، أنه سيناقش حقوق الفلسطينيين خلال الحديث مع بايدن، بجانب قضايا أخرى تخص منطقة الشرق الأوسط.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, قطر

بايدن يستقبل أمير قطر ويناقش معه قضايا أبرزها أمن الخليج واستقرار إمدادات الطاقة العالمية

19:46 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZالاثنين بايدن يلتقي أمير قطر لبحث استقرار إمدادات الطاقة
الاثنين بايدن يلتقي أمير قطر لبحث استقرار إمدادات الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقش الطرفان أمن منطقة الخليج في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت الإمارات والسعودية، بجانب قضايا ثنائية أخرى.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن: "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين... وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا".
وأوضح أنه سيناقش مع أمير قطر مسألة أمن منطقة الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بجانب مناقشة "استقرار إمدادات الطاقة العالمية والعمل على دعم الشعب الأفغاني".
كما أشار إلى أنه سيبلغ الكونغرس بضرورة تصنيف قطر كحليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).
من جانبه أكد أمير قطر، في تصريحات للصحفيين، أنه سيناقش حقوق الفلسطينيين خلال الحديث مع بايدن، بجانب قضايا أخرى تخص منطقة الشرق الأوسط.
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