بايدن يستقبل أمير قطر ويناقش معه قضايا أبرزها أمن الخليج واستقرار إمدادات الطاقة العالمية

القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن: "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين... وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا".وأوضح أنه سيناقش مع أمير قطر مسألة أمن منطقة الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بجانب مناقشة "استقرار إمدادات الطاقة العالمية والعمل على دعم الشعب الأفغاني".كما أشار إلى أنه سيبلغ الكونغرس بضرورة تصنيف قطر كحليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).من جانبه أكد أمير قطر، في تصريحات للصحفيين، أنه سيناقش حقوق الفلسطينيين خلال الحديث مع بايدن، بجانب قضايا أخرى تخص منطقة الشرق الأوسط.
استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقش الطرفان أمن منطقة الخليج في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت الإمارات والسعودية، بجانب قضايا ثنائية أخرى.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن: "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين... وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا".
وأوضح أنه سيناقش مع أمير قطر مسألة أمن منطقة الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بجانب مناقشة "استقرار إمدادات الطاقة العالمية والعمل على دعم الشعب الأفغاني".
This afternoon, I’m hosting Amir Tamim bin Hamad Al Thani of Qatar for a bilateral meeting at the White House. I look forward to discussing a range of issues, including security and prosperity in the Middle East, global energy supplies, Afghanistan, and more.