بريطانيا تقول إن محادثة جونسون مع بوتين ربما يتم تأجيلها إلى الثلاثاء

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم جونسون، قوله إن "المحادثة الهاتفية التي ستجمع جونسون وبوتين بشأن أزمة أوكرانيا، ربما يتم تأجيلها إلى الثلاثاء"، دون المزيد من التفاصيل.وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، قد صرح أن رئيس الوزراء يخطط إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من خلال الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري، لاحتواء ولمنع إراقة الدماء في أوروبا، وسيكرر ضرورة أن تتراجع روسيا عن الأعمال العدوانية.كما وأفاد مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، أن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الاثنين القادم على خلفية الأزمة الأوكرانية.وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن تشديد العقوبات يوم الاثنين أمام البرلمان، حتى تتمكن المملكة المتحدة من ضرب المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء زيادة القوات المسلحة" الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، قد صرح أن رئيس الوزراء يخطط إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من خلال الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري، لاحتواء ولمنع إراقة الدماء في أوروبا، وسيكرر ضرورة أن تتراجع روسيا عن الأعمال العدوانية.
كما وأفاد مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، أن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الاثنين القادم على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن تشديد العقوبات يوم الاثنين أمام البرلمان، حتى تتمكن المملكة المتحدة من ضرب المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".
يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء زيادة القوات المسلحة" الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.