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https://arabic.sputniknews.com/20220131/بريطانيا-تقول-إن-محادثة-جونسون-مع-بوتين-ربما-يتم-تأجيلها-إلى-الثلاثاء-1057552032.html
بريطانيا تقول إن محادثة جونسون مع بوتين ربما يتم تأجيلها إلى الثلاثاء
بريطانيا تقول إن محادثة جونسون مع بوتين ربما يتم تأجيلها إلى الثلاثاء
أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن محادثة بوريس جونسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما يتم تأجيلها إلى غد الثلاثاء. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T18:42+0000
2022-01-31T18:42+0000
روسيا
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم جونسون، قوله إن "المحادثة الهاتفية التي ستجمع جونسون وبوتين بشأن أزمة أوكرانيا، ربما يتم تأجيلها إلى الثلاثاء"، دون المزيد من التفاصيل.وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، قد صرح أن رئيس الوزراء يخطط إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من خلال الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري، لاحتواء ولمنع إراقة الدماء في أوروبا، وسيكرر ضرورة أن تتراجع روسيا عن الأعمال العدوانية.كما وأفاد مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، أن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الاثنين القادم على خلفية الأزمة الأوكرانية.وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن تشديد العقوبات يوم الاثنين أمام البرلمان، حتى تتمكن المملكة المتحدة من ضرب المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء زيادة القوات المسلحة" الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/لتحسين-العلاقات-مع-روسيا-وزيرا-خارجية-ودفاع-بريطانيا-يزوران-موسكو-1057445629.html
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روسيا, بريطانيا, أخبار أوكرانيا

بريطانيا تقول إن محادثة جونسون مع بوتين ربما يتم تأجيلها إلى الثلاثاء

18:42 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Алексей Никольский / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اجتماع على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اجتماع على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
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أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن محادثة بوريس جونسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما يتم تأجيلها إلى غد الثلاثاء.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم جونسون، قوله إن "المحادثة الهاتفية التي ستجمع جونسون وبوتين بشأن أزمة أوكرانيا، ربما يتم تأجيلها إلى الثلاثاء"، دون المزيد من التفاصيل.
وزير الدفاع البريطاني بن والاس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
لتحسين العلاقات مع روسيا.. وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا يزوران موسكو
29 يناير, 23:10 GMT
وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، قد صرح أن رئيس الوزراء يخطط إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من خلال الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري، لاحتواء ولمنع إراقة الدماء في أوروبا، وسيكرر ضرورة أن تتراجع روسيا عن الأعمال العدوانية.
كما وأفاد مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، أن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الاثنين القادم على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن تشديد العقوبات يوم الاثنين أمام البرلمان، حتى تتمكن المملكة المتحدة من ضرب المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".
يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء زيادة القوات المسلحة" الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
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