https://arabic.sputniknews.com/20220131/بعد-الوقود-إسرائيل-تعلن-رفع-أسعار-الكهرباء-57-1057537388.html

بعد الوقود... إسرائيل تعلن رفع أسعار الكهرباء 5.7%

بعد الوقود... إسرائيل تعلن رفع أسعار الكهرباء 5.7%

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، رفع أسعار الكهرباء بنسبة 5.7% اعتبارا من غد الثلاثاء، بعد قرار صدر أمس برفع أسعار الوقود. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T13:07+0000

2022-01-31T13:07+0000

2022-01-31T13:07+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وصرحت سلطة الكهرباء الإسرائيلية (حكومية)، اليوم الإثنين، أن تعريفة الكهرباء سترتفع بنسبة 5.7%، وهذا أعلى 0.8% من المتوقع، حيث أعلنت السلطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن أسعار الكهرباء المنزلية من المتوقع أن ترتفع بنسبة 4.9%.وبحسب سلطة الكهرباء، فإن العامل الرئيسي في زيادة التعريفة هو سعر الفحم العالمي، الذي ارتفع بأكثر من 100% خلال العام الماضي، موضحة أنه في عام 2021، تم توليد 23% من إجمالي إنتاج الكهرباء من الفحم، وفق قناة "كان" الرسمية.أما عن الاختلاف بين مستوى التعريفة المعلن عنها الشهر الماضي ومستوى التعريفة المحددة في القرار النهائي، فقد ذكرت أن استمرار ارتفاع أسعار الفحم في يناير الجاري هو السبب شبه الحصري لهذا الاختلاف.من جانبه، علق وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ظهرا على زيادة أسعار الكهرباء وقال إن ارتفاع الأسعار في إسرائيل هو الأكثر اعتدالا في العالم.وأضاف ليبرمان في اجتماع لكتلة "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) برئاسته "لا يمكن تجاهل ارتفاع أسعار النفط والغاز والنقل البحري، وفي الوقت نفسه لا يمكن استغلال الوضع باستخفاف".وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت أمس رفع أسعار الوقود، ليكون الحد الأقصى لسعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان في الخدمة الذاتية 6.71 شيكل (2.10 دولار)، بزيادة قدرها 34 أغورة (الشيكل = 100 أغورة) عن الشهر السابق، وسيكون السعر الجديد هو الأعلى في السنوات السبع الماضية.

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