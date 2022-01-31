https://arabic.sputniknews.com/20220131/بعد-زيارة-الرئيس-الإسرائيلي-ما-تأثير-زيادة-التقارب-بين-تل-أبيب-وأبوظبي-على-فلسطين-1057555137.html

بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي... ما تأثير زيادة التقارب بين تل أبيب وأبوظبي على فلسطين

بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي... ما تأثير زيادة التقارب بين تل أبيب وأبوظبي على فلسطين

في سابقة هي الأولى من نوعها، وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وعقيلته إلى أبوظبي في أول زيارة رسمية إلى الإمارات حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T20:34+0000

2022-01-31T20:34+0000

2022-01-31T20:34+0000

إسرائيل

التطبيع مع إسرائيل

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الزيارة الإسرائيلية للإمارات وصمة عار على المجتمع البشري، مؤكدة أن الدول التي طبعت العلاقات مع "الكيان العبري" ستكون أولى ضحايا طبيعته العدوانية.يطرح البعض تساؤلات بشأن الزيارة الإسرائيلية وتوسيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، ومدى تأثيرها على القضية الفلسطينية وعلى الصراع العربي الإسرائيلي.زيارة إسرائيليةوأضاف أنه يأمل في أن تقدم دول أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل مثلما فعلت الإمارات عندما أصبحت أول دولة خليجية تقيم علاقات معها في عام 2020 في إطار ما يسمى اتفاقيات إبراهيم.واعتبر هرتسوغ أن الاتفاق الإبراهيمي كان قرارا يهدف لتشكيل مستقبل جديد للإمارات وإسرائيل والمنطقة بأكملها.وأشار قرقاش إلى أن محور العلاقات الإماراتية مع دول العالم "هو تقدير الإمارات لأولوياتها الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية".وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي، أن بلده محور علاقاتها "حرص دقيق على النهوض بمستقبل المنطقة الذي نراه في التعاون لا في المواجهة التي لم ينتج عنها سوى تراجع المسار التنموي للمنطقة".علاقات اقتصادية أمنيةاعتبر حسن إبراهيم النعيمي، المحلل السياسي الإماراتي، أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية فرضتها التحولات والظروف الصعبة التي تواجهها دول المنطقة والعالم والتي خلفتها الأزمات الإقتصادية والوبائية العالمية.ويرى النعيمي أن الإمارات لم توقف دعمها للشعب الفلسطيني ولم تقم كذلك بإقامة علاقة مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.وأكد النعيمي أن الإمارات بدأت في التخلي عن سياسة المحاور والتكتلات، واستبدال المواجهات بالتعاون والتكامل مع جميع دول المنطقة والتركيز على توظيف جميع الطاقات والإمكانات من أجل التنمية المستدامة في مختلف المجالات، والتوقف عن إهدار كل ذلك على المواجهات والصراعات التي لا طائل منها.جهد إماراتي داعمبدوره قال المستشار زيد الأيوبي، القيادي بحركة فتح، إن دولة الإمارات العربية هي دولة ذات سيادة ولها الحق في ممارسة سياساتها الخارجية وفقا لما تمليه عليها مصالحها ولا يحق لأحد، أيا كان الاعتراض على علاقات الإمارات مع أي كيان سياسي لأن ذلك يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية الإماراتية واعتداءً سافرًا على سيادة هذه الدولة التي لها كل احترام وتقدير على وقفاتها التاريخية مع الشعب الفلسطيني.وأشار الأيوبي إلى أن الشعب الفلسطيني تربطه علاقات تاريخية مع الشعب الإماراتي وهو يثق بأن الإمارت شعبا وقيادة تريد الأفضل لفلسطين وتحترم الدور المصري الكبير المواجه مشاريع الاحتلال الإسرائيلية.فوائد سياسية ودبلوماسيةبدوره اعتبر الدكتور أحمد فؤاد، المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي، أن زيارة الرئيس الإسرائيلي الأخيرة للإمارات تحمل عدة رسائل، موجهة في الأساس إلى إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تهديد طهران المباشر للإمارات ولمعرض إكسبو الذي يعد سفيرا للإمارات ولتجربتها الاقتصادية.واعتبر فؤاد أن القضية الفلسطينية هي أساس القضايا العربية والمحور الرئيسي للصراع في المنطقة ويمكن الاستفادة من تلك اللقاءات والعلاقات وتوظيفها لإفادة الجانب الفلسطيني، أو على الأقل لتقليل خسائره.وتابع: "يجب هنا الاستفادة من التجربة المصرية بحيث يتم ربط أي خطوة في مسار التطبيع وعقد اللقاءات المشابهة بتقديم أي شيء للجانب الفلسطيني من رد بعض الحقوق أو تقليل الخسائر، أو تسيير الحياة اليومية، والاعتراف بالقرارات الدولية".ويرى الختص بالشأن الإسرائيلي أن في هذا الإطار يمكن الضغط والاستفادة من العلاقات الخليجية بشكل عام والإماراتية بشكل خاص مع إسرائيل لتحقيق مكاسب لفلسطين، وسبق وأن نجحت الإمارات في تجميد قرار نتنياهو بضم ثلثي الضفة لإسرائيل.ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، في الثاني عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ توقيع البحرين والإمارات لاتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

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https://arabic.sputniknews.com/20220130/الرئيس-الإسرائيلي-هرتسوغ-يصل-إلى-الإمارات-1057451535.html

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إسرائيل, التطبيع مع إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم