https://arabic.sputniknews.com/20220131/بغداد-القصاص-من-منفذي-جريمة-العظيم-كانت-عملية-عراقية-خالصة-1057491714.html

بغداد: القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عملية عراقية خالصة

بغداد: القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عملية عراقية خالصة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، أن عملية القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عراقية خالصة. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T09:04+0000

2022-01-31T09:04+0000

2022-01-31T09:04+0000

أخبار العراق اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال الخفاجي إن "عملية القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عراقية خالصة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".وأوضح أن العملية كان مخطط لها بدقة بالغة بعد أن أمر القائد العام الأجهزة الأمنية والاستخبارية بضرورة متابعة وملاحقة الجناة.وذكر أن قواته تمكنت خلال فترة قصير للغاية من القصاص من الجناة من خلال الاستفادة من معلومات مقدمة من جهاز الأمن الوطني عن طريق قيادة القوة الجوية التي فعلت ذلك من خلال خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة.وقبل يومين، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل 9 عناصر إرهابيين، ضمن المجموعة المتورطة في الهجوم على قوة أمنية في منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، أخيرا، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220131/الحلبوسي-مباحثات-النجف-لتشكيل-حكومة-عراقية-خالصة-لا-شرقية-ولا-غربية-1057490118.html

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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي