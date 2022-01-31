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بغداد: القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عملية عراقية خالصة
بغداد: القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عملية عراقية خالصة
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، أن عملية القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عراقية خالصة. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T09:04+0000
2022-01-31T09:04+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال الخفاجي إن "عملية القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عراقية خالصة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".وأوضح أن العملية كان مخطط لها بدقة بالغة بعد أن أمر القائد العام الأجهزة الأمنية والاستخبارية بضرورة متابعة وملاحقة الجناة.وذكر أن قواته تمكنت خلال فترة قصير للغاية من القصاص من الجناة من خلال الاستفادة من معلومات مقدمة من جهاز الأمن الوطني عن طريق قيادة القوة الجوية التي فعلت ذلك من خلال خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة.وقبل يومين، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل 9 عناصر إرهابيين، ضمن المجموعة المتورطة في الهجوم على قوة أمنية في منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، أخيرا، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/الحلبوسي-مباحثات-النجف-لتشكيل-حكومة-عراقية-خالصة-لا-شرقية-ولا-غربية-1057490118.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

بغداد: القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عملية عراقية خالصة

09:04 GMT 31.01.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، أن عملية القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عراقية خالصة.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
الحلبوسي: مباحثات النجف لتشكيل حكومة عراقية خالصة لا شرقية ولا غربية
08:23 GMT
وقال الخفاجي إن "عملية القصاص من منفذي جريمة العظيم كانت عراقية خالصة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".
وأوضح أن العملية كان مخطط لها بدقة بالغة بعد أن أمر القائد العام الأجهزة الأمنية والاستخبارية بضرورة متابعة وملاحقة الجناة.
وذكر أن قواته تمكنت خلال فترة قصير للغاية من القصاص من الجناة من خلال الاستفادة من معلومات مقدمة من جهاز الأمن الوطني عن طريق قيادة القوة الجوية التي فعلت ذلك من خلال خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة.
وقبل يومين، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل 9 عناصر إرهابيين، ضمن المجموعة المتورطة في الهجوم على قوة أمنية في منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.
وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، أخيرا، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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