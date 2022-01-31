https://arabic.sputniknews.com/20220131/بوتين-وماكرون-يبحثان-الوضع-حول-أوكرانيا-والضمانات-الأمنية-1057552677.html

بوتين وماكرون يبحثان الوضع حول أوكرانيا والضمانات الأمنية

بوتين وماكرون يبحثان الوضع حول أوكرانيا والضمانات الأمنية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الإثنين، الوضع حول أوكرانيا، والمسائل المتعلقة بتوفير... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T18:53+0000

2022-01-31T18:53+0000

2022-01-31T18:56+0000

روسيا

ضمانات

إيمانويل ماكرون

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث واصلا تبادل الآراء بشأن الوضع حول أوكرانيا، والمسائل المتعلقة بتوفير ضمانات أمنية طويلة الأجل ومضمونة قانونا لروسيا".وتابع البيان: "تم الاتفاق على استمرار التواصل هاتفيا، كما تم أيضا الاتفاق على دراسة إمكانية عقد لقاء شخصي بين رئيسي روسيا وفرنسا".وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.وفي أعقاب المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي في جنيف تم الإعلان أن واشنطن ستقدم ردها هذا الأسبوع.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/نولاند-واشنطن-ترى-اهتماما-من-موسكو-بالحوار-حول-الرد-الأمريكي-على-مقترحاتها-الأمنية-1057476218.html

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روسيا, ضمانات, إيمانويل ماكرون