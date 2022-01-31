بولندا تعلن تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية

وارسو - سبوتنيك. وقال سولوخ للصحفيين: "تم اتخاذ قرار بتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية".ولم يحدد رئيس مكتب الأمن القومي البولندي أنواع تلك الأسلحة.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ. وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار تي.في 2".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو وتصرح باستمرار أنها لا تهدد أحدًا، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.
وارسو - سبوتنيك. وقال سولوخ للصحفيين: "تم اتخاذ قرار بتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية".
ولم يحدد رئيس مكتب الأمن القومي البولندي أنواع تلك الأسلحة.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ. وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار تي.في 2".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.
الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو وتصرح باستمرار أنها لا تهدد أحدًا، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.
وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.