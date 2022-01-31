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تركيا تسلم كازاخستان طائرات نوعية دون طيار...فيديو
تركيا تسلم كازاخستان طائرات نوعية دون طيار...فيديو
تستلم كازاخستان قريبًا طائرات تركية دون طيار "أنكا"، وتستعد تركيا لتزويد الجمهورية بمجموعة من الطائرات دون طيار بناء على عقد سابق. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T10:54+0000
2022-01-31T10:54+0000
رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم
كازاخستان
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وتم الإبلاغ عن توقيع عقد لتوريد طائرات تركية دون طيار إلى كازاخستان في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، كجزء من العقد المبرم، حتى عام 2023، حسب وكالة الأناضول للأنباء.وتتلقى القوات الجوية الكازاخستانية 3 طائرات هجومية دون طيار، ومحطتي تحكم أرضيتين، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، والذي سيشمل تدريب مشغلي الطائرات دون طيار وقطع الغيار والوثائق.وتعليقًا على العقد، قالت "TUSAS" إنه "يتم بالفعل تصنيع طائرات دون طيار لكازاخستان وسيتم إرسالها إلى الجمهورية في المستقبل القريب، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن وقت التسليم المحدد".وبدأ تطوير طائرة "أنكا" في عام 2004، بعد أن رفضت الولايات المتحدة بيع تركيا طائرات هجومية من طراز "ريبر" و"بريداتر".وطورت شركة "TAI" نسختين من الجهاز: "أنكا بلوك أيه"(استطلاعية)، و"أنكا بلوك بي" (هجومية)، والنموذج الذي كان متعدد القدرات "أنكا إس".ويبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع الخاص بـ"أنكا إس" بـ1.7 طن (الحمولة -350 كغ).ويبلغ طول جناحيها 17.4 متر، وطول الطائرة الإجمالي أقل من 8 أمتار، وقد تم تجهيز الطائرة بمحرك مكبس "Thielert Centurion 2.0" بقوة 155 حصانًا، مع المدة القصوى المعلنة للبقاء في الجو وهي 24 ساعة، ويمكن أن تحلق الطائرة بارتفاع 9 كم.والغرض الرئيسي من الطائرة دون طيار الجديدة هو الاستطلاع والمراقبة وضرب الأهداف الأرضية.
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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, كازاخستان

تركيا تسلم كازاخستان طائرات نوعية دون طيار...فيديو

10:54 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / BIROL BEBEKدرون بيرقدار التركية
درون بيرقدار التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / BIROL BEBEK
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تستلم كازاخستان قريبًا طائرات تركية دون طيار "أنكا"، وتستعد تركيا لتزويد الجمهورية بمجموعة من الطائرات دون طيار بناء على عقد سابق.
وتم الإبلاغ عن توقيع عقد لتوريد طائرات تركية دون طيار إلى كازاخستان في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، كجزء من العقد المبرم، حتى عام 2023، حسب وكالة الأناضول للأنباء.
وتتلقى القوات الجوية الكازاخستانية 3 طائرات هجومية دون طيار، ومحطتي تحكم أرضيتين، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، والذي سيشمل تدريب مشغلي الطائرات دون طيار وقطع الغيار والوثائق.
وتعليقًا على العقد، قالت "TUSAS" إنه "يتم بالفعل تصنيع طائرات دون طيار لكازاخستان وسيتم إرسالها إلى الجمهورية في المستقبل القريب، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن وقت التسليم المحدد".
وبدأ تطوير طائرة "أنكا" في عام 2004، بعد أن رفضت الولايات المتحدة بيع تركيا طائرات هجومية من طراز "ريبر" و"بريداتر".
وطورت شركة "TAI" نسختين من الجهاز: "أنكا بلوك أيه"(استطلاعية)، و"أنكا بلوك بي" (هجومية)، والنموذج الذي كان متعدد القدرات "أنكا إس".
ويبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع الخاص بـ"أنكا إس" بـ1.7 طن (الحمولة -350 كغ).
ويبلغ طول جناحيها 17.4 متر، وطول الطائرة الإجمالي أقل من 8 أمتار، وقد تم تجهيز الطائرة بمحرك مكبس "Thielert Centurion 2.0" بقوة 155 حصانًا، مع المدة القصوى المعلنة للبقاء في الجو وهي 24 ساعة، ويمكن أن تحلق الطائرة بارتفاع 9 كم.
والغرض الرئيسي من الطائرة دون طيار الجديدة هو الاستطلاع والمراقبة وضرب الأهداف الأرضية.
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