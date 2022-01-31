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تركيا تعلق على هجمات "أنصار الله" على الإمارات والسعودية
تركيا تعلق على هجمات "أنصار الله" على الإمارات والسعودية
أصدرت وزارة الخارجية التركية، تعليقا، اليوم الاثنين، بشأن هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على الإمارات والسعودية. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T15:19+0000
2022-01-31T15:19+0000
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وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي: "ننتقد بشدة هجمات الحوثيين على الإمارات ونحن ضد أي تنظيم إرهابي وأي نشاط إرهابي، ونحن نتضامن مع الإمارات والسعودية".وشدد على أن تركيا تدعم الحل السلمي في كل المنطقة مرورا باليمن وسوريا وغيرها"، مؤكدا "نقف إلى جانب الدول الشقيقة من أجل السلام".وأشار تشاووش أوغلو، إلى أنه "كان يوجد بعض الجمود في العلاقات مع بعض الدول الشقيقة"، مؤكدا أنه لم يكن هناك مشاكل ثنائية وتم البدأ في تطوير العلاقات مع مصر والإمارات".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.
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تركيا تعلق على هجمات "أنصار الله" على الإمارات والسعودية

15:19 GMT 31.01.2022
© Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Petros Giannakouris
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أصدرت وزارة الخارجية التركية، تعليقا، اليوم الاثنين، بشأن هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على الإمارات والسعودية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي: "ننتقد بشدة هجمات الحوثيين على الإمارات ونحن ضد أي تنظيم إرهابي وأي نشاط إرهابي، ونحن نتضامن مع الإمارات والسعودية".
وشدد على أن تركيا تدعم الحل السلمي في كل المنطقة مرورا باليمن وسوريا وغيرها"، مؤكدا "نقف إلى جانب الدول الشقيقة من أجل السلام".
وأشار تشاووش أوغلو، إلى أنه "كان يوجد بعض الجمود في العلاقات مع بعض الدول الشقيقة"، مؤكدا أنه لم يكن هناك مشاكل ثنائية وتم البدأ في تطوير العلاقات مع مصر والإمارات".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".
يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.
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