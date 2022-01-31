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https://arabic.sputniknews.com/20220131/تشاووش-أوغلو-يتحدث-عن-برود-نسبي-بين-تركيا-وبعض-دول-الخليج-1057553646.html
تشاووش أوغلو يتحدث عن "برود نسبي" بين تركيا وبعض دول الخليج
تشاووش أوغلو يتحدث عن "برود نسبي" بين تركيا وبعض دول الخليج
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن هناك "برودا نسبيا" في العلاقات بين تركيا وبعض دول الخليج لافتا إلى أن هناك اتصالات لعودة العلاقات مع هذه الدول... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T19:43+0000
2022-01-31T19:43+0000
2022-01-31T19:43+0000
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد تركيا
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وأشار تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى أن الشركات التركية أخذت أدوارا مهمة في المشاريع بالبحرين بما فيها المطار الجديد.وأكد وزير الخارجية التركي أن تركيا ستدعم أولويات وأنشطة البحرين خلال رئاستها لمنظمة حوار التعاون الآسيوي، لافتا إلى أن لقاء اليوم يعد مؤشرا على زيادة التواصل بين البلدين، وخاصة في الآونة الأخيرة.وفي سياق آخر أكد تشاووش أغلو أن بلاده ضد كافة أشكال الإرهاب، واصفا هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد الإمارات والسعودية بأنها "اعتداءات إرهابية" تستهدف المدنيين.وقال الوزير "نعتقد بضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية كافة مهما كان هدفها وإيديولوجيتها دون الكيل بمكيالين في هذه المكافحة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد تركيا
تشاووش أوغلو يتحدث عن "برود نسبي" بين تركيا وبعض دول الخليج
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن هناك "برودا نسبيا" في العلاقات بين تركيا وبعض دول الخليج لافتا إلى أن هناك اتصالات لعودة العلاقات مع هذه الدول إلى سابق عهدها.
وأشار تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى أن الشركات التركية أخذت أدوارا مهمة في المشاريع بالبحرين بما فيها المطار الجديد.
وأكد وزير الخارجية التركي أن تركيا ستدعم أولويات وأنشطة البحرين خلال رئاستها لمنظمة حوار التعاون الآسيوي، لافتا إلى أن لقاء اليوم يعد مؤشرا على زيادة التواصل بين البلدين، وخاصة في الآونة الأخيرة.
وقال "ناقشنا الخطوات التي سيتم اتخاذها في قضايا معينة، والاتفاقيات التي تم توقيعها سواء تم تنفيذها أم لا، والوثائق التي سيتم التوقيع عليها مستقبلا".
وفي سياق آخر أكد تشاووش أغلو أن بلاده ضد كافة أشكال الإرهاب، واصفا هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد الإمارات والسعودية بأنها "اعتداءات إرهابية" تستهدف المدنيين.
وقال الوزير "نعتقد بضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية كافة مهما كان هدفها وإيديولوجيتها دون الكيل بمكيالين في هذه المكافحة".