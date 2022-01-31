توجيه من السيسي لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين

وجّه السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، "بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلا عن دوره الهام في توفير أفضل الخدمات للمواطنين"، وفقا لبيان رسمي من الرئاسة المصرية.كما وجه الرئيس المصري خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، بـ"تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل".من ناحيته، استعرض وزير الاتصالات المصري، الدكتور عمرو طلعت، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي "مشروعي إنتاج كل من الحاسبات اللوحية وكابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى جهود تطوير بنية الإنترنت داخل مصر، ومستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري".كما عرض وزير الاتصالات المصري في اجتماعه مع الرئيس السيسي تطورات تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، التي تسعى لدعم الأداء الحكومي، من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية، وميكنة المستشفيات الجامعية.
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، توجيها لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
وجّه السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، "بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلا عن دوره الهام في توفير أفضل الخدمات للمواطنين"، وفقا لبيان رسمي من الرئاسة المصرية.
كما وجه الرئيس المصري خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، بـ"تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل".
من ناحيته، استعرض وزير الاتصالات المصري، الدكتور عمرو طلعت، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي "مشروعي إنتاج كل من الحاسبات اللوحية وكابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى جهود تطوير بنية الإنترنت داخل مصر، ومستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري".
كما عرض وزير الاتصالات المصري في اجتماعه مع الرئيس السيسي تطورات تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، التي تسعى لدعم الأداء الحكومي، من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية، وميكنة المستشفيات الجامعية.