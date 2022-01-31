تويتر يرفع دعوى قضائية ضد قرار ألماني جديد يخص حذف المحتوى

اتخذ موقع تويتر إجراءات قانونية ضد قرار ألماني يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، ويلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بحظر أو حذف المحتوى الإجرامي بسرعة وإبلاغ الشرطة؛ حسب رويترز.وتتحدى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية في كولونيا بندًا بموجب لوائح مكافحة خطاب الكراهية الموسعة في ألمانيا والتي تقول تويتر إنها تسمح بتمرير بيانات المستخدم إلى سلطات إنفاذ القانون قبل أن يتضح ارتكاب أي جريمة.وتابع: "على وجه الخصوص، نشعر بالقلق من أن الالتزام بمشاركة بيانات المستخدم بشكل استباقي مع جهات إنفاذ القانون يفرض على الشركات الخاصة دور المدعين العامين من خلال إبلاغ جهات إنفاذ القانون عن المستخدمين حتى في حالة عدم وجود سلوك غير قانوني".وتعرض القانون، الذي يتطلب أيضًا من الشبكات الاجتماعية نشر تقارير منتظمة عن امتثالها، لانتقادات على نطاق واسع باعتباره غير فعال، وأصدر البرلمان في مايو تشريعاً لتشديد تطبيقه وتوسيعه.وتهدف اللائحة الجديدة إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون الألمانية في استهداف التطرف اليميني وخطاب الكراهية على الإنترنت بشكل أفضل.
وتتحدى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية في كولونيا بندًا بموجب لوائح مكافحة خطاب الكراهية الموسعة في ألمانيا والتي تقول تويتر إنها تسمح بتمرير بيانات المستخدم إلى سلطات إنفاذ القانون قبل أن يتضح ارتكاب أي جريمة.
وقال متحدث باسم تويتر: "نشعر بالقلق من أن القانون ينص على تعدي كبير على الحقوق الأساسية للمواطنين".
وتابع: "على وجه الخصوص، نشعر بالقلق من أن الالتزام بمشاركة بيانات المستخدم بشكل استباقي مع جهات إنفاذ القانون يفرض على الشركات الخاصة دور المدعين العامين من خلال إبلاغ جهات إنفاذ القانون عن المستخدمين حتى في حالة عدم وجود سلوك غير قانوني".
وسنت ألمانيا قانون مكافحة خطاب الكراهية في أوائل عام 2018، مما جعل شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر مسؤولة عن ضبط وإزالة "المحتوى السام".
وتعرض القانون، الذي يتطلب أيضًا من الشبكات الاجتماعية نشر تقارير منتظمة عن امتثالها، لانتقادات على نطاق واسع باعتباره غير فعال، وأصدر البرلمان في مايو تشريعاً لتشديد تطبيقه وتوسيعه.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون الألمانية في استهداف التطرف اليميني وخطاب الكراهية على الإنترنت بشكل أفضل.