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تويتر يرفع دعوى قضائية ضد قرار ألماني جديد يخص حذف المحتوى
تويتر يرفع دعوى قضائية ضد قرار ألماني جديد يخص حذف المحتوى
أقام موقع "تويتر" دعوى قضائية في برلين ضد قرار ألماني يخص حذف المحتوى "الإجرامي". 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T17:56+0000
2022-01-31T17:56+0000
أخبار ألمانيا
تويتر
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اتخذ موقع تويتر إجراءات قانونية ضد قرار ألماني يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، ويلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بحظر أو حذف المحتوى الإجرامي بسرعة وإبلاغ الشرطة؛ حسب رويترز.وتتحدى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية في كولونيا بندًا بموجب لوائح مكافحة خطاب الكراهية الموسعة في ألمانيا والتي تقول تويتر إنها تسمح بتمرير بيانات المستخدم إلى سلطات إنفاذ القانون قبل أن يتضح ارتكاب أي جريمة.وتابع: "على وجه الخصوص، نشعر بالقلق من أن الالتزام بمشاركة بيانات المستخدم بشكل استباقي مع جهات إنفاذ القانون يفرض على الشركات الخاصة دور المدعين العامين من خلال إبلاغ جهات إنفاذ القانون عن المستخدمين حتى في حالة عدم وجود سلوك غير قانوني".وتعرض القانون، الذي يتطلب أيضًا من الشبكات الاجتماعية نشر تقارير منتظمة عن امتثالها، لانتقادات على نطاق واسع باعتباره غير فعال، وأصدر البرلمان في مايو تشريعاً لتشديد تطبيقه وتوسيعه.وتهدف اللائحة الجديدة إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون الألمانية في استهداف التطرف اليميني وخطاب الكراهية على الإنترنت بشكل أفضل.
https://arabic.sputniknews.com/20180131/داعش-تويتر-مقتل-أمريكا-1029663223.html
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أخبار ألمانيا, تويتر

تويتر يرفع دعوى قضائية ضد قرار ألماني جديد يخص حذف المحتوى

17:56 GMT 31.01.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أقام موقع "تويتر" دعوى قضائية في برلين ضد قرار ألماني يخص حذف المحتوى "الإجرامي".
اتخذ موقع تويتر إجراءات قانونية ضد قرار ألماني يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، ويلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بحظر أو حذف المحتوى الإجرامي بسرعة وإبلاغ الشرطة؛ حسب رويترز.
يظهر على الصورة شعار تويتر وفي الخلفية علم منظمة داعش الإرهابية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2018
رفض دعوى تتهم "تويتر" بمساعدة تنظيم "داعش"
31 يناير 2018, 21:34 GMT
وتتحدى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية في كولونيا بندًا بموجب لوائح مكافحة خطاب الكراهية الموسعة في ألمانيا والتي تقول تويتر إنها تسمح بتمرير بيانات المستخدم إلى سلطات إنفاذ القانون قبل أن يتضح ارتكاب أي جريمة.
وقال متحدث باسم تويتر: "نشعر بالقلق من أن القانون ينص على تعدي كبير على الحقوق الأساسية للمواطنين".
وتابع: "على وجه الخصوص، نشعر بالقلق من أن الالتزام بمشاركة بيانات المستخدم بشكل استباقي مع جهات إنفاذ القانون يفرض على الشركات الخاصة دور المدعين العامين من خلال إبلاغ جهات إنفاذ القانون عن المستخدمين حتى في حالة عدم وجود سلوك غير قانوني".
وسنت ألمانيا قانون مكافحة خطاب الكراهية في أوائل عام 2018، مما جعل شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر مسؤولة عن ضبط وإزالة "المحتوى السام".
وتعرض القانون، الذي يتطلب أيضًا من الشبكات الاجتماعية نشر تقارير منتظمة عن امتثالها، لانتقادات على نطاق واسع باعتباره غير فعال، وأصدر البرلمان في مايو تشريعاً لتشديد تطبيقه وتوسيعه.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون الألمانية في استهداف التطرف اليميني وخطاب الكراهية على الإنترنت بشكل أفضل.
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