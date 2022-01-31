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ثور هائج يقتحم مدرسة ابتدائية في العراق... فيديو
ثور هائج يقتحم مدرسة ابتدائية في العراق... فيديو
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ثورا هائجا يقتحم مدرسة ابتدائية في مدينة البصرة العراقية. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
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ووثق الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، لحظة القتحام الثور للمدرسة، مسببا حالة كبيرة من التدافع والهلع بين الطلاب وكل من كان موجودا في فناء المدرسة في ذلك الوقت.وذكر ناشرو الفيديو إن الثور الهائج أحدث إصابات بين التلاميذ، وفيما يبدو أن الثور كان مربوطا وتمكن من الإفلات من صاحبه فيما بقي الحبل معلقا في رأسه ورقبته.
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ثور هائج يقتحم مدرسة ابتدائية في العراق... فيديو

07:55 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 07:56 GMT 31.01.2022)
CC0 / APPhotograph / OXثور
ثور - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
CC0 / APPhotograph / OX
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تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ثورا هائجا يقتحم مدرسة ابتدائية في مدينة البصرة العراقية.
ووثق الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، لحظة القتحام الثور للمدرسة، مسببا حالة كبيرة من التدافع والهلع بين الطلاب وكل من كان موجودا في فناء المدرسة في ذلك الوقت.
وذكر ناشرو الفيديو إن الثور الهائج أحدث إصابات بين التلاميذ، وفيما يبدو أن الثور كان مربوطا وتمكن من الإفلات من صاحبه فيما بقي الحبل معلقا في رأسه ورقبته.
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