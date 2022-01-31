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https://arabic.sputniknews.com/20220131/ثور-هائج-يقتحم-مدرسة-ابتدائية-في-العراق-فيديو-1057489274.html
ثور هائج يقتحم مدرسة ابتدائية في العراق... فيديو
ثور هائج يقتحم مدرسة ابتدائية في العراق... فيديو
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ثورا هائجا يقتحم مدرسة ابتدائية في مدينة البصرة العراقية. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T07:55+0000
2022-01-31T07:55+0000
2022-01-31T07:56+0000
نادي الفيديو
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ووثق الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، لحظة القتحام الثور للمدرسة، مسببا حالة كبيرة من التدافع والهلع بين الطلاب وكل من كان موجودا في فناء المدرسة في ذلك الوقت.وذكر ناشرو الفيديو إن الثور الهائج أحدث إصابات بين التلاميذ، وفيما يبدو أن الثور كان مربوطا وتمكن من الإفلات من صاحبه فيما بقي الحبل معلقا في رأسه ورقبته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ثور هائج يقتحم مدرسة ابتدائية في العراق... فيديو 07:55 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 07:56 GMT 31.01.2022)
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ثورا هائجا يقتحم مدرسة ابتدائية في مدينة البصرة العراقية.
ووثق الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، لحظة القتحام الثور للمدرسة، مسببا حالة كبيرة من التدافع والهلع بين الطلاب وكل من كان موجودا في فناء المدرسة في ذلك الوقت.
وذكر ناشرو الفيديو إن الثور الهائج أحدث إصابات بين التلاميذ، وفيما يبدو أن الثور كان مربوطا وتمكن من الإفلات من صاحبه فيما بقي الحبل معلقا في رأسه ورقبته.