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جنوب أفريقيا تلغي عزل المصابين بكورونا دون أعراض
جنوب أفريقيا تلغي عزل المصابين بكورونا دون أعراض
أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، إلغاء عزل المصابين بكورونا دون أعراض. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T21:28+0000
2022-01-31T21:28+0000
جنوب أفريقيا
فيروس كورونا
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وذكر بيان حكومي أن جنوب أفريقيا لم تعد تشترط عزل المصابين بفيروس كورونا ممن لا تظهر عليهم أعراض.كما خفضت فترة العزل لمن تظهر عليهم الأعراض بواقع ثلاثة أيام، مع خروج البلاد من موجة كوفيد-19 الرابعة.وقال البيان "الأساس المنطقي لهذه التعديلات يعتمد على نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة من كوفيد-19 والتي ارتفعت ارتفاعا كبيرا، وتجاوزت 60-80 في المئة في العديد من الاستطلاعات".وأضاف "المعلومات، التي تم جمعها من النظام الذي تستخدمه وزارة الصحة، أفادت بأن جنوب أفريقيا خرجت من الموجة الرابعة على الصعيد الوطني".وأظهرت بيانات اليوم من المعهد الوطني للأمراض المعدية تسجيل 1366 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 71 وفاة وقعت 14 منها في غضون الساعات الثماني والأربعين الماضية.
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جنوب أفريقيا, فيروس كورونا

جنوب أفريقيا تلغي عزل المصابين بكورونا دون أعراض

21:28 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / PHILL MAGAKOEمسافرون في جنوب أفريقيا بعد تعليق السفر مع البلاد بسبب متحور أوميكرون
مسافرون في جنوب أفريقيا بعد تعليق السفر مع البلاد بسبب متحور أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / PHILL MAGAKOE
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أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، إلغاء عزل المصابين بكورونا دون أعراض.
وذكر بيان حكومي أن جنوب أفريقيا لم تعد تشترط عزل المصابين بفيروس كورونا ممن لا تظهر عليهم أعراض.
كما خفضت فترة العزل لمن تظهر عليهم الأعراض بواقع ثلاثة أيام، مع خروج البلاد من موجة كوفيد-19 الرابعة.
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وقال البيان "الأساس المنطقي لهذه التعديلات يعتمد على نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة من كوفيد-19 والتي ارتفعت ارتفاعا كبيرا، وتجاوزت 60-80 في المئة في العديد من الاستطلاعات".
وأضاف "المعلومات، التي تم جمعها من النظام الذي تستخدمه وزارة الصحة، أفادت بأن جنوب أفريقيا خرجت من الموجة الرابعة على الصعيد الوطني".
وأظهرت بيانات اليوم من المعهد الوطني للأمراض المعدية تسجيل 1366 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 71 وفاة وقعت 14 منها في غضون الساعات الثماني والأربعين الماضية.
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