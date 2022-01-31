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حورية فرغلي: واجهت أسوأ سنوات حياتي في الفترة الماضية
حورية فرغلي: واجهت أسوأ سنوات حياتي في الفترة الماضية
قالت الفنانة المصرية حورية فرغلي، إن السنوات الماضية كانت الأسوأ في حياتها، مشيرة إلى أنها أجرت 17 عملية جراحية لعلاج إصابة في أنفها. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T21:13+0000
2022-01-31T21:14+0000
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أخبار الفنانين في مصر
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ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول حورية فرغلي إنها تمكنت من الوقوف على قدميها مرة ثانية بفضل الإرادة القوية وعدم اليأس.وقالت الفنانة حورية فرغلي إن مشوارها لم ينته، لكنها أوضحت أنها غيرت طريقة تعاملها مع من يتنمرون بها.وأوضحت الفنانة المصرية أنها لا تشعر بالندم على أي عمل قدمته بداية من "فيديو كول" و"القشاش" حتى أفلامها مع محمد رمضان وساحرة.ولفتت حورية فرغلي إلى أنها تعرضت لصدمة عندما لاحظت اختفاء الجميع من حولها بسبب تعرضها لأزمة.
https://arabic.sputniknews.com/20210617/حورية-فرغلي-تنشر-صورة-جديدة-وتعلن-مفاجأة-سارة-لجمهورها-1049276299.html
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

حورية فرغلي: واجهت أسوأ سنوات حياتي في الفترة الماضية

21:13 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 21:14 GMT 31.01.2022)
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIالفنانة المصرية، حورية فرغلي
الفنانة المصرية، حورية فرغلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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قالت الفنانة المصرية حورية فرغلي، إن السنوات الماضية كانت الأسوأ في حياتها، مشيرة إلى أنها أجرت 17 عملية جراحية لعلاج إصابة في أنفها.
ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول حورية فرغلي إنها تمكنت من الوقوف على قدميها مرة ثانية بفضل الإرادة القوية وعدم اليأس.
الفنانة المصرية، حورية فرغلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2021
حورية فرغلي تنشر صورة جديدة وتعلن "مفاجأة سارة" لجمهورها
17 يونيو 2021, 06:45 GMT
وقالت الفنانة حورية فرغلي إن مشوارها لم ينته، لكنها أوضحت أنها غيرت طريقة تعاملها مع من يتنمرون بها.
وتابعت: "لم أعد أهتم بمن يتنمرون بي.. لم يعد ذلك يغضبني كما كان يحدث في الماضي".
وأوضحت الفنانة المصرية أنها لا تشعر بالندم على أي عمل قدمته بداية من "فيديو كول" و"القشاش" حتى أفلامها مع محمد رمضان وساحرة.
ولفتت حورية فرغلي إلى أنها تعرضت لصدمة عندما لاحظت اختفاء الجميع من حولها بسبب تعرضها لأزمة.
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