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https://arabic.sputniknews.com/20220131/خبراء-يوجهون-نصائح-هامة-لتوفير-الراحة-أثناء-الرحلات-الجوية-1057547259.html
خبراء يوجهون نصائح هامة لتوفير الراحة أثناء الرحلات الجوية
خبراء يوجهون نصائح هامة لتوفير الراحة أثناء الرحلات الجوية
قدم خبراء طيران بعضًا من أفضل النصائح مع انطلاق موسم السفر لعام 2022، فبينما يخف تأثير الوباء على العالم، سيسافر الناس لفترة أطول وأبعد مما كانوا عليه منذ... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T16:18+0000
2022-01-31T16:18+0000
العالم
منوعات
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وتقول تريسي شاتز، رئيسة "إلايت ترافل جورنيز"، وهي وكالة سفريات في مدينة سكوكل هيفن في ولاية بنسلفانيا: "لقد غيّر الوباء تقاليد شركات الطيران على متن الطائرات" حسبما نشره موقع "يو إس أيه توداي".وأضافت: "لسنوات، اشتهرت شركات الطيران بتوفير الوسائد الإضافية والبطانيات والضروريات الأخرى للمسافرين الذين يحتاجون إليها، ولكن ليس بعد الوباء، يجب على أي شخص يخطط للسفر إلى مسافات بعيدة على متن طائرة التأكد من أن لديه كل ما يحتاجه ليجعل نفسه مرتاحة".الكمامة المريحةوتقول نيكول ليبلانك ، مستشارة السفر في شركة "مون فوياج"، وهي وكالة سفريات في دالاس: "أنت بحاجة إلى قناع وجه مريح".كما نصحت بارتداء "قناع الألياف المحبوكة الرياضية (20.50 دولارًا) مثالي للطيران لمسافات طويلة، ويأتي مع مجموعة من المُرشّحات التي تستخدم لمرة واحدة لحمايتك من البكتيريا المعدية وحبوب اللقاح والأبخرة السامة، كما أنها فائقة النعومة وذات تصميم خاص يمنع تعفير النظارات في حال ارتدائها".ارتدِ ما هو دافئ ومريحكتب المصدر أنه "بالنسبة للرحلات الطويلة، خاصة خلال فصل الشتاء، من الأفضل أن ترتدي الملابس المناسبة، كالملابس الصوفية غير المثيرة للحكة".الوسائد والبطانيات للرحلات الطويلةتقول نيكول غوستاس، والتي سافرت مؤخرًا من بيرث بأستراليا إلى بوسطن في أمريكا، إنه "لا يمكنك التغاضي عنهم لأن شركة الطيران الخاصة بك قد تفعل ذلك".وأوضحت: "ولمزيد من دعم الرقبة، قد ترغب في التفكير في وسادة السفر "سكرامبشوس" (99 دولارًا)، وهي وسادة أكبر يمكنك استخدامها طوال الرحلة، وهي أضخمة قليلاً، ولكنها ستقطع شوطًا طويلاً نحو جعل الجزء الداخلي من المقصورة الاقتصادية يبدو وكأنه غرفة نومك".حيل من أجل رحلة أكثر راحةتقول فيليس ستولر، رئيسة مجموعة السفر النسائية، وهي شركة سياحة، إنها "اتخذت بعض الخطوات الأصغر لجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة أثناء الوباء، ففي الرحلات الماراثونية مثل رحلتها الأخيرة التي استغرقت 12 ساعة ونصف الساعة من نيويورك إلى دبي، تدفع مقابل مساحة إضافية للساقين".تقول: "أحاول أيضًا حجز مقعد في الممر على بعد حوالي خمسة صفوف من الحمامات".وتضيف: "بهذه الطريقة، يمكنك استخدام المراحيض عندما تكون فارغة لبضع دقائق".
https://arabic.sputniknews.com/20220130/تأجيل-رحلة-جوية-بعد-اكتشاف-طاقم-الطائرة-اختفاء-بوابتهاصور-1057461529.html
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العالم, منوعات

خبراء يوجهون نصائح هامة لتوفير الراحة أثناء الرحلات الجوية

16:18 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورطيران مدني روسي
طيران مدني روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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قدم خبراء طيران بعضًا من أفضل النصائح مع انطلاق موسم السفر لعام 2022، فبينما يخف تأثير الوباء على العالم، سيسافر الناس لفترة أطول وأبعد مما كانوا عليه منذ سنوات.
وتقول تريسي شاتز، رئيسة "إلايت ترافل جورنيز"، وهي وكالة سفريات في مدينة سكوكل هيفن في ولاية بنسلفانيا: "لقد غيّر الوباء تقاليد شركات الطيران على متن الطائرات" حسبما نشره موقع "يو إس أيه توداي".
وأضافت: "لسنوات، اشتهرت شركات الطيران بتوفير الوسائد الإضافية والبطانيات والضروريات الأخرى للمسافرين الذين يحتاجون إليها، ولكن ليس بعد الوباء، يجب على أي شخص يخطط للسفر إلى مسافات بعيدة على متن طائرة التأكد من أن لديه كل ما يحتاجه ليجعل نفسه مرتاحة".
الكمامة المريحة
وتقول نيكول ليبلانك ، مستشارة السفر في شركة "مون فوياج"، وهي وكالة سفريات في دالاس: "أنت بحاجة إلى قناع وجه مريح".
كما نصحت بارتداء "قناع الألياف المحبوكة الرياضية (20.50 دولارًا) مثالي للطيران لمسافات طويلة، ويأتي مع مجموعة من المُرشّحات التي تستخدم لمرة واحدة لحمايتك من البكتيريا المعدية وحبوب اللقاح والأبخرة السامة، كما أنها فائقة النعومة وذات تصميم خاص يمنع تعفير النظارات في حال ارتدائها".
ارتدِ ما هو دافئ ومريح
كتب المصدر أنه "بالنسبة للرحلات الطويلة، خاصة خلال فصل الشتاء، من الأفضل أن ترتدي الملابس المناسبة، كالملابس الصوفية غير المثيرة للحكة".
الوسائد والبطانيات للرحلات الطويلة
تقول نيكول غوستاس، والتي سافرت مؤخرًا من بيرث بأستراليا إلى بوسطن في أمريكا، إنه "لا يمكنك التغاضي عنهم لأن شركة الطيران الخاصة بك قد تفعل ذلك".
وأوضحت: "ولمزيد من دعم الرقبة، قد ترغب في التفكير في وسادة السفر "سكرامبشوس" (99 دولارًا)، وهي وسادة أكبر يمكنك استخدامها طوال الرحلة، وهي أضخمة قليلاً، ولكنها ستقطع شوطًا طويلاً نحو جعل الجزء الداخلي من المقصورة الاقتصادية يبدو وكأنه غرفة نومك".
حيل من أجل رحلة أكثر راحة
تقول فيليس ستولر، رئيسة مجموعة السفر النسائية، وهي شركة سياحة، إنها "اتخذت بعض الخطوات الأصغر لجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة أثناء الوباء، ففي الرحلات الماراثونية مثل رحلتها الأخيرة التي استغرقت 12 ساعة ونصف الساعة من نيويورك إلى دبي، تدفع مقابل مساحة إضافية للساقين".
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أمس, 12:49 GMT
تقول: "أحاول أيضًا حجز مقعد في الممر على بعد حوالي خمسة صفوف من الحمامات".
وتضيف: "بهذه الطريقة، يمكنك استخدام المراحيض عندما تكون فارغة لبضع دقائق".
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