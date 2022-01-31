خبير: تطبيق الاستراتيجية الدفاعية التي ناقشها الحوار الوطني هي الحل لخروج لبنان من المأزق

وأضاف الزين، في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن: "موضوع نزع سلاح حزب الله خلافي في لبنان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي تم بحثها قد تؤدي إلى حرب أهلية في لبنان، لأن نصف الشعب اللبناني يدعم المقاومة، كما أن الجيش اللبناني لا يستطيع وحده الدفاع عن لبنان بسبب ضعف إمكاناته وتسليحه".وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد أن الرد اللبناني على مبادرة إعادة الثقة مع دول الخليج "قيد الدراسة".وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي احتضنته الكويت، أن "مجرد الرد على المبادرة هو خطوة إيجابية من المسؤولين اللبنانين في التعامل بالشكل المطلوب".وأوضح وزير الخارجية أن الرد اللبناني "قيد الدراسة" وبناء عليه ستتخذ الخطوات المقبلة بالتنسيق مع دول الخليج.
قال المحلل السياسي اللبناني، أحمد الزين، إن الخروج من مأزق تنفيذ قرار الأمم المتحدة بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، هو تطبيق الاستراتيجية الدفاعية التي درست سابقا في الحوار الوطني.
وأضاف الزين، في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن: "موضوع نزع سلاح حزب الله خلافي في لبنان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي تم بحثها قد تؤدي إلى حرب أهلية في لبنان، لأن نصف الشعب اللبناني يدعم المقاومة، كما أن الجيش اللبناني لا يستطيع وحده الدفاع عن لبنان بسبب ضعف إمكاناته وتسليحه".
وأكد الزين أن "الحكومة التي تضم ممثلين عن حزب الله وحركة أمل تدعم الحوار مع الخليج، وتدعم المبادرة اللبنانية والكويتية، مؤكدا أنه في "ظل الأزمة الاقتصادية الحالية لن يتمكن لبنان من النهوض بدون الدعم العربي وعودة السياحة العربية والاستثمارات الخليجية".
وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد أن الرد اللبناني على مبادرة إعادة الثقة مع دول الخليج "قيد الدراسة".
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي احتضنته الكويت، أن "مجرد الرد على المبادرة هو خطوة إيجابية من المسؤولين اللبنانين في التعامل بالشكل المطلوب".
وأوضح وزير الخارجية أن الرد اللبناني "قيد الدراسة" وبناء عليه ستتخذ الخطوات المقبلة بالتنسيق مع دول الخليج.