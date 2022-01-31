https://arabic.sputniknews.com/20220131/خبير-عسكري-يقارن-بين-الصاروخ-الباليستي-الكوري-الديمقراطي-وكينجال-وأفانغارد-1057486744.html

خبير عسكري يقارن بين الصاروخ الباليستي الكوري الديمقراطي و"كينجال" و"أفانغارد"

خبير عسكري يقارن بين الصاروخ الباليستي الكوري الديمقراطي و"كينجال" و"أفانغارد"

أكد الخبير العسكري الروسي قنسطنطين سيفكوف أنه على عكس الرؤوس الحربية الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، إن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي الذي أطلق في بحر... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T06:05+0000

2022-01-31T06:05+0000

2022-01-31T06:05+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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وصل صاروخ باليستي متوسط ​​المدى أطلقته كوريا الشمالية يوم الأحد 30 يناير/ كانون الثاني، إلى سرعة 16 ضعف سرعة الصوت. وبحسب وكالة أنباء "يونهاب"، نقلا عن مصدر عسكري في سيئول، تم إطلاق القذيفة بزاوية عمودية تقريبًا. تمكن الخبراء أيضًا من تحديد الرأس الحربي - هو صاروخ Hwaseong-12 متوسط ​​المدى، والذي تم تقديمه لأول مرة في العرض في 14 أبريل/نيسان 2017. وجرى إطلاقه لأول مرة في 14 مايو/أيار من العام نفسه.وفقًا للجنة رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية، تم إطلاق الصاروخ في 30 يناير الساعة 07:52 بالتوقيت المحلي (01:52 بتوقيت موسكو) من منطقة قرية موبيونغ ري، مقاطعة تشاغانغ، من بحر اليابان. وأكد خفر السواحل الياباني المعلومات المتعلقة بإطلاق الصاروخ. وهذا الإطلاق لصاروخ كوري شمالي هو السابع على التوالي منذ بداية العام. تم الإطلاق الأخير في 27 يناير. ومع ذلك، فإن حقيقة أن القذيفة تمكنت من الوصول إلى سرعة ماخ 16 فاجأت العديد من الخبراء وأعطت سببًا للقول أن كوريا الديمقراطية لديها أسلحة تفوق سرعة الصوت على الأقل مثل نظرائها الروسية.في الواقع، وفقًا للبيانات الرسمية، تبلغ السرعة القصوى لأول صاروخ روسي الصنع تسيركون فرط صوتي في العالم حوالي تسع سرعات صوت، وسرعة نظام صواريخ كينجال تتراوح من 10 إلى 12 ماخ. ويمكن لصاروخ نظام أفانغارد، الوصول إلى 27 ماخ. ومع ذلك، كما أشار الخبير العسكري في مقابلة مع "بوليت روس"، فإن مثل هذه المقارنات لا معنى لها في حالة الصاروخ الكوري الشمالي.وبحسب قوله، ظهرت أول صواريخ باليستية عابرة للقارات في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. وقد وصلت جميعها إلى مثل هذه السرعة للتغلب على المسافات الطويلة. ومع ذلك، فإن السمة الرئيسية للأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ليست على الإطلاق القدرة على السرعة إلى عدة ماخ.يؤكد الخبير أنه يكاد يكون من المستحيل حساب موقع رأس حربي مناور، وبالتالي، من المستحيل أيضًا إسقاطه. بالطبع، ما لم تكن المضادات الصاروخية المرسلة للاعتراض فرط صوتية بحد ذاتها، أي أنها لا تملك القدرة على المناورة في منطقة محدودة وليس لديها نطاق كشف جيد. لكن اليوم لا أحد في العالم تقريبًا لديه مثل هذه الفرص.وخلص: "هذا هو السبب في أن مجمعنا أفانغارد غير معرض لأنظمة الدفاع الصاروخي. كما أن "تسيركون" غير معرّض للخطر. "كاليبر"، "كينجال" و"إسكندر" ايضا. لكن كوريا الشمالية ليس لديها حتى الآن التكنولوجيا اللازمة لبناء مثل هذه الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت - فهي تمتلك فقط صواريخ باليستية من الجيل الثاني أو الثالث على الأكثر. لذلك، يمكن أن يعترضها نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي. لا يوجد شيء مميز هناك - إنه صاروخ باليستي بدائي لا يمكن مقارنته برؤوسنا الحربية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

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رصد عسكري, سلاح روسيا