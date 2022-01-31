https://arabic.sputniknews.com/20220131/رئيس-إسرائيل-التجارة-مع-الإمارات-تتجاوز-المليار-دولار-ونأمل-مزيدا-من-التطبيع-1057488948.html

رئيس إسرائيل: التجارة مع الإمارات تتجاوز المليار دولار ونأمل مزيدا من التطبيع

رئيس إسرائيل: التجارة مع الإمارات تتجاوز المليار دولار ونأمل مزيدا من التطبيع

عبّر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن أمله في تطبيع العلاقات مع المزيد من دول المنطقة. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T07:45+0000

2022-01-31T07:45+0000

2022-01-31T07:45+0000

الرئيس الإيراني

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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جاء هذا خلال تصريحاته في معرض إكسبو 2020 في دبي، اليوم الاثنين، في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي لدولة الإمارات، بحسب "رويترز".وقال الرئيس الإسرائيلي في دبي إنه شرف كبير له أن يكون أول رئيس إسرائيلي يزور الإمارات.وأضاف أنه يأمل في أن تقدم دول أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل مثلما فعلت الإمارات عندما أصبحت أول دولة خليجية تقيم علاقات معها في عام 2020 في إطار ما يسمى اتفاقيات إبراهيم.واعتبر هرتسوغ أن اتفاقيات إبراهيم كانت قرارا يهدف لتشكيل مستقبل جديد للإمارات وإسرائيل والمنطقة بأكملها.وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن حجم التجارة مع الإمارات حاليا يتجاوز مليار دولار.يذكر أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وصل، صباح يوم أمس الأحد، إلى الإمارات، في زيارة تستمر لمدة يومين. وثمّن الرئيس هرتسوغ حفاوة الاستقبال التي حظي بها لدى وصوله أبو ظبي.وتأتي زيارة هرتسوغ تلبية لدعوة من ولي العهد محمد بن زايد. وقد وصف الإسرائيليون هذه الزيارة بالتاريخية كونها الأولى لرئيس إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات التطبيع في سبتمبر/أيلول عام 2020.

https://arabic.sputniknews.com/20211211/إسرائيل-تعترض-على-رفع-العقوبات-الأمريكية-عن-إيران-محذرة-من-إرهاب-وصواريخ-1053800265.html

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الرئيس الإيراني, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم