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معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220131/رئيس-إسرائيل-يؤكد-بعد-زيارته-إكسبو-دبي-2020-اتفاقيات-إبراهيم-تبشر-بعهد-جديد-للتفاهم-والتعايش-1057534779.html
رئيس إسرائيل يؤكد بعد زيارته "إكسبو دبي 2020": اتفاقيات إبراهيم تبشر بعهد جديد للتفاهم والتعايش
رئيس إسرائيل يؤكد بعد زيارته "إكسبو دبي 2020": اتفاقيات إبراهيم تبشر بعهد جديد للتفاهم والتعايش
استقبل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ‏في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وذلك على هامش زيارته الرسمية الأولى... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T12:13+0000
2022-01-31T12:13+0000
إكسبو 2020 دبي
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
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وشارك في استقبال الرئيس الإسرائيلي في المعرض الدولي، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن حمد، ووزير التعايش والتسامح في الإمارات، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي إلى أن "مشاركة إسرائيل في "إكسبو 2020 دبي" إلى جانب أكثر من 190 دولة تفتح مجالات عدة للتعاون".كما تطرق اللقاء إلى بحث مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك، والجهود الدولية المبذولة في سبيل تسريع وتيرة التعافي العالمي وتمكين الاقتصاد من العودة إلى معدلات نمو ما قبل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.من ناحيته، شارك الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، صورا من زيارة لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب معها: "فخور بافتتاح اليوم الوطني لإسرائيل في "إكسبو دبي 2020".وتابع: "هذا الإكسبو هو احتفالية رائعة لكل أمة من الأمم، والكل يحظى بالتمثيل اللائق هنا، إنها أيضا فرصة للتذكير بما يمكننا تحقيقه من خلال التعاون وعندما نحطم الحواجز من أجل مستقبل مشترك وأفضل".وواصل الرئيس الإسرائيلي: "إن اتفاقيات إبراهيم تبشر بعهد جديد للتفاهم والتعايش، معا سنخطو مع دولة الإمارات ومع كل الأمم الساعية للسلام نحو مستقبل مشترك".وكان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، التقى أمس الأحد، ولي عهد أبوظبي الشيخ، محمد بن زايد، ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الأول من زيارة غير مسبوقة لرئيس للدولة العبرية إلى البلد الخليجي، في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات تأتي في أجواء من التوتر الإقليمي الكبير.وأعلنت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، في سبتمبر/أيلول 2020، تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الرئيس-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-إلى-محمد-بن-زايد-الشرق-الأوسط-يبدأ-عهدا-جديدا-بفضل-قرارته-الشجاعة-1057462961.html
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

رئيس إسرائيل يؤكد بعد زيارته "إكسبو دبي 2020": اتفاقيات إبراهيم تبشر بعهد جديد للتفاهم والتعايش

12:13 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / AMOS BEN GERSHOMالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال هرتسوغ يلتقيان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض "إكسبو دبي 2020"، 31 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال هرتسوغ يلتقيان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض إكسبو دبي 2020، 31 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال هرتسوغ يلتقيان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض "إكسبو دبي 2020"، 31 يناير/ كانون الثاني 2022
© AFP 2021 / AMOS BEN GERSHOM
تابعنا عبر
استقبل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ‏في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وذلك على هامش زيارته الرسمية الأولى للإمارات العربية المتحدة.‏
وشارك في استقبال الرئيس الإسرائيلي في المعرض الدولي، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن حمد، ووزير التعايش والتسامح في الإمارات، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي إلى أن "مشاركة إسرائيل في "إكسبو 2020 دبي" إلى جانب أكثر من 190 دولة تفتح مجالات عدة للتعاون".
كما تطرق اللقاء إلى بحث مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك، والجهود الدولية المبذولة في سبيل تسريع وتيرة التعافي العالمي وتمكين الاقتصاد من العودة إلى معدلات نمو ما قبل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
من ناحيته، شارك الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، صورا من زيارة لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب معها: "فخور بافتتاح اليوم الوطني لإسرائيل في "إكسبو دبي 2020".
وتابع: "هذا الإكسبو هو احتفالية رائعة لكل أمة من الأمم، والكل يحظى بالتمثيل اللائق هنا، إنها أيضا فرصة للتذكير بما يمكننا تحقيقه من خلال التعاون وعندما نحطم الحواجز من أجل مستقبل مشترك وأفضل".
وواصل الرئيس الإسرائيلي: "إن اتفاقيات إبراهيم تبشر بعهد جديد للتفاهم والتعايش، معا سنخطو مع دولة الإمارات ومع كل الأمم الساعية للسلام نحو مستقبل مشترك".
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، في الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة إلى محمد بن زايد: الشرق الأوسط يبدأ عهدا جديدا بفضل قرارته الشجاعة‏
أمس, 13:18 GMT
وكان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، التقى أمس الأحد، ولي عهد أبوظبي الشيخ، محمد بن زايد، ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الأول من زيارة غير مسبوقة لرئيس للدولة العبرية إلى البلد الخليجي، في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات تأتي في أجواء من التوتر الإقليمي الكبير.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، في سبتمبر/أيلول 2020، تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.
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