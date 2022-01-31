إكسبو 2020 دبي
ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.
رئيس إسرائيل يؤكد بعد زيارته "إكسبو دبي 2020": اتفاقيات إبراهيم تبشر بعهد جديد للتفاهم والتعايش
© AFP 2021 / AMOS BEN GERSHOMالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال هرتسوغ يلتقيان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض "إكسبو دبي 2020"، 31 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال هرتسوغ يلتقيان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض "إكسبو دبي 2020"، 31 يناير/ كانون الثاني 2022
© AFP 2021 / AMOS BEN GERSHOM
استقبل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وذلك على هامش زيارته الرسمية الأولى للإمارات العربية المتحدة.
وشارك في استقبال الرئيس الإسرائيلي في المعرض الدولي، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن حمد، ووزير التعايش والتسامح في الإمارات، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي إلى أن "مشاركة إسرائيل في "إكسبو 2020 دبي" إلى جانب أكثر من 190 دولة تفتح مجالات عدة للتعاون".
#محمد_بن_راشد يستقبل بحضور حمدان بن محمد، رئيس إسرائيل في #إكسبو2020دبي. وأشار سموه خلال اللقاء إلى أن مشاركة إسرائيل في المعرض العالمي إلى جانب أكثر من 190 دولة، تفتح مجالات عدة للتعاون #وام pic.twitter.com/dXvaEBEWRY— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 31, 2022
كما تطرق اللقاء إلى بحث مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك، والجهود الدولية المبذولة في سبيل تسريع وتيرة التعافي العالمي وتمكين الاقتصاد من العودة إلى معدلات نمو ما قبل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
من ناحيته، شارك الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، صورا من زيارة لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب معها: "فخور بافتتاح اليوم الوطني لإسرائيل في "إكسبو دبي 2020".
وتابع: "هذا الإكسبو هو احتفالية رائعة لكل أمة من الأمم، والكل يحظى بالتمثيل اللائق هنا، إنها أيضا فرصة للتذكير بما يمكننا تحقيقه من خلال التعاون وعندما نحطم الحواجز من أجل مستقبل مشترك وأفضل".
وواصل الرئيس الإسرائيلي: "إن اتفاقيات إبراهيم تبشر بعهد جديد للتفاهم والتعايش، معا سنخطو مع دولة الإمارات ومع كل الأمم الساعية للسلام نحو مستقبل مشترك".
فخور بافتتاح اليوم الوطني لإسرائيل في إكسبو دبي 2020 @Expo2020dubai هذا الإكسبو هو احتفالية رائعة لكل أمة من الأمم والكل يحظى بالتمثيل اللائق هنا. إنها أيضا فرصة للتذكير بما يمكننا تحقيقه من خلال التعاون وعندما نحطم الحواجز من أجل مستقبل مشترك وأفضل. pic.twitter.com/YX0ABjoE2s— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 31, 2022
وكان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، التقى أمس الأحد، ولي عهد أبوظبي الشيخ، محمد بن زايد، ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الأول من زيارة غير مسبوقة لرئيس للدولة العبرية إلى البلد الخليجي، في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات تأتي في أجواء من التوتر الإقليمي الكبير.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، في سبتمبر/أيلول 2020، تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.