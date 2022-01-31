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https://arabic.sputniknews.com/20220131/رئيس-جمهورية-لوغانسك-المرتزقة-يصلون-إلى-أوكرانيا-تحت-ستار-المدربين-1057488471.html
رئيس جمهورية لوغانسك: المرتزقة يصلون إلى أوكرانيا تحت ستار المدربين
رئيس جمهورية لوغانسك: المرتزقة يصلون إلى أوكرانيا تحت ستار المدربين
صرح ليونيد باشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن المرتزقة يصلون تحت غطاء المدربين إلى أوكرانيا، وفي الأيام الأخيرة كان هناك المزيد... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T07:21+0000
2022-01-31T07:21+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار دونباس
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في وقت سابق، ذكرت جمهورية لوغانسك أن المرتزقة الأجانب كانوا موجودين في دونباس، بما في ذلك من الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة Academi ، المعروفة سابقًا باسم Blackwater.وأوضح أن ساحة تدريب يافروف في منطقة "لفيف" مدرجة على أنها أوكرانية فقط، لكن الأمر ليس كذلك فقد تم نقله منذ فترة طويلة إلى سيطرة المدربين الأجانب، الذين يقومون بتدريب المقاتلين وأفراد القيادة المبتدئين هناك. وقوات العمليات الخاصة اي ضباط المخابرات والمخربون.وأضاف أنه في الفترة الأخيرة وردت معلومات عن أنه في سيفردونيتسك وشاشستايا وبوبانسا في دونباس التي تسيطر عليها كييف، يظهر عدد كبير من المقاتلين يتحدثون لغات أجنبية، ويرتدون ملابس خارجية مموهة ويتصرفون بتحد شديد.يذكر أنه منذ عام 2014، تقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبًا على التسوية في دونباس. بالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا العظمى وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم يبلغ مجموعها مليارات الدولارات.
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أخبار أوكرانيا, أخبار دونباس

رئيس جمهورية لوغانسك: المرتزقة يصلون إلى أوكرانيا تحت ستار المدربين

07:21 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Den Levi / الذهاب إلى بنك الصورمتطوع للمقاومة الشعبية في دونباس
متطوع للمقاومة الشعبية في دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Den Levi
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صرح ليونيد باشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن المرتزقة يصلون تحت غطاء المدربين إلى أوكرانيا، وفي الأيام الأخيرة كان هناك المزيد منهم.
في وقت سابق، ذكرت جمهورية لوغانسك أن المرتزقة الأجانب كانوا موجودين في دونباس، بما في ذلك من الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة Academi ، المعروفة سابقًا باسم Blackwater.

وقال باشنيك: "هذا ليس سرا على الإطلاق، هذه بيانات رسمية تفيد بأن مئات من المدربين الأجانب من دول الناتو يعملون بالتناوب على أراضي أوكرانيا... بالإضافة إلى ذلك، يصل المرتزقة أيضًا إلى أوكرانيا تحت ستار المدربين".

وأوضح أن ساحة تدريب يافروف في منطقة "لفيف" مدرجة على أنها أوكرانية فقط، لكن الأمر ليس كذلك فقد تم نقله منذ فترة طويلة إلى سيطرة المدربين الأجانب، الذين يقومون بتدريب المقاتلين وأفراد القيادة المبتدئين هناك. وقوات العمليات الخاصة اي ضباط المخابرات والمخربون.

وتابع قائلا: "عندما يقولون إنه يتم تسليم ألف منشأة إلى الدولة، وهناك 200 مدرب لهم لتعليم كيفية استخدامها، هل تعتقد حقًا أنهم أتوا للتدريس فقط وليسوا متخصصين من الشركات العسكرية يجيدون ذلك سلاح حتى في حال التصعيد العسكري هل يستخدم على خط التماس؟ وسأخبرك أنه ليس من الحقائق على الإطلاق أن هؤلاء المدربين المرتزقة سيولون بعض الاهتمام على الأقل لأوامر القادة الأوكرانيين. وأوضح باشنيك "أن لديهم أرباب عملهم ومهامهم الخاصة".

وأضاف أنه في الفترة الأخيرة وردت معلومات عن أنه في سيفردونيتسك وشاشستايا وبوبانسا في دونباس التي تسيطر عليها كييف، يظهر عدد كبير من المقاتلين يتحدثون لغات أجنبية، ويرتدون ملابس خارجية مموهة ويتصرفون بتحد شديد.
يذكر أنه منذ عام 2014، تقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبًا على التسوية في دونباس. بالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا العظمى وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم يبلغ مجموعها مليارات الدولارات.
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