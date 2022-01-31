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https://arabic.sputniknews.com/20220131/رئيس-جمهورية-لوغانسك-لم-نتلق-دعوة-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1057487846.html
رئيس جمهورية لوغانسك: لم نتلق دعوة لإجراء محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول
رئيس جمهورية لوغانسك: لم نتلق دعوة لإجراء محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول
أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ليونيد باسيتشنيك، اليوم الاثنين، أن ممثلي لوغانسك لم يتلقوا دعوة رسمية لإجراء محادثات مع أوكرانيا في... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T06:54+0000
2022-01-31T06:54+0000
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لوغانسك-سبوتنيك. وقال باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لم نتلق أي مقترحات رسمية خطية. كانت هناك مشاورات فقط داخل مجموعة الاتصال بمبادرة من المنسق التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي الوقت نفسه، يبدو لي أنه تم إيلاء الاهتمام لتفاصيل أقل أهميةـ وهذا أسلوب لتحويل عملية التفاوض عن جوهرها الأساسي".وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد أن تركيا مستعدة لاستضافة اجتماع روسيا وأوكرانيا بصيغة "مينسك".كما أشار الجانب التركي إلى إمكانية دعوة ممثلين عن جمهوريتي، دونتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، إلى هذا الحوار.وأكد الرئيس التركي، في وقت سابق، استعداد بلاده لأن تكون وسيطاً بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، داعياً للسلام في المنطقة.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا

رئيس جمهورية لوغانسك: لم نتلق دعوة لإجراء محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول

06:54 GMT 31.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanichالجيش الأوكراني في بلدة أفدييفكا
الجيش الأوكراني في بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ليونيد باسيتشنيك، اليوم الاثنين، أن ممثلي لوغانسك لم يتلقوا دعوة رسمية لإجراء محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول.
لوغانسك-سبوتنيك. وقال باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لم نتلق أي مقترحات رسمية خطية. كانت هناك مشاورات فقط داخل مجموعة الاتصال بمبادرة من المنسق التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي الوقت نفسه، يبدو لي أنه تم إيلاء الاهتمام لتفاصيل أقل أهميةـ وهذا أسلوب لتحويل عملية التفاوض عن جوهرها الأساسي".

ويأتي ذلك، على خلفية اقتراحات صدرت أخيرًا من الجانب التركي حول إمكانية دعوة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للقاء في إسطنبول، من أجل التباحث حول حل الخلافات بين البلدين.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد أن تركيا مستعدة لاستضافة اجتماع روسيا وأوكرانيا بصيغة "مينسك".
كما أشار الجانب التركي إلى إمكانية دعوة ممثلين عن جمهوريتي، دونتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، إلى هذا الحوار.
وأكد الرئيس التركي، في وقت سابق، استعداد بلاده لأن تكون وسيطاً بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، داعياً للسلام في المنطقة.
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