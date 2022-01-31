رئيس جمهورية لوغانسك: لم نتلق دعوة لإجراء محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول

لوغانسك-سبوتنيك. وقال باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لم نتلق أي مقترحات رسمية خطية. كانت هناك مشاورات فقط داخل مجموعة الاتصال بمبادرة من المنسق التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي الوقت نفسه، يبدو لي أنه تم إيلاء الاهتمام لتفاصيل أقل أهميةـ وهذا أسلوب لتحويل عملية التفاوض عن جوهرها الأساسي".وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد أن تركيا مستعدة لاستضافة اجتماع روسيا وأوكرانيا بصيغة "مينسك".كما أشار الجانب التركي إلى إمكانية دعوة ممثلين عن جمهوريتي، دونتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، إلى هذا الحوار.وأكد الرئيس التركي، في وقت سابق، استعداد بلاده لأن تكون وسيطاً بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، داعياً للسلام في المنطقة.
أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ليونيد باسيتشنيك، اليوم الاثنين، أن ممثلي لوغانسك لم يتلقوا دعوة رسمية لإجراء محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول.
لوغانسك-سبوتنيك. وقال باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لم نتلق أي مقترحات رسمية خطية. كانت هناك مشاورات فقط داخل مجموعة الاتصال بمبادرة من المنسق التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي الوقت نفسه، يبدو لي أنه تم إيلاء الاهتمام لتفاصيل أقل أهميةـ وهذا أسلوب لتحويل عملية التفاوض عن جوهرها الأساسي".
ويأتي ذلك، على خلفية اقتراحات صدرت أخيرًا من الجانب التركي حول إمكانية دعوة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للقاء في إسطنبول، من أجل التباحث حول حل الخلافات بين البلدين.