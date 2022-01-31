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رصد نظام "كورنيت - تي" المضاد للدبابات في بيلاروسيا... صور
رصد نظام "كورنيت - تي" المضاد للدبابات في بيلاروسيا... صور
تم رصد مجمّع روسي نادر مضاد للدبابات "كورنيت-تي" على هيكل "بي إم بي-3" في محطة سكة حديد في بيلاروسيا. كانت المركبة في الصفوف التي وصلت للمشاركة في المناورات... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T07:23+0000
2022-01-31T07:26+0000
رصد عسكري
أخبار بيلاروسيا اليوم
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تم عرض"كورنيت-تي" لأول مرة علنًا في بياتلون الدبابات في عام 2014. تم تجهيز بي إم بي-3 بحجرة مع قاذفة قابلة للسحب. الذخيرة 16 صاروخا، ونظام إعادة تحميل أوتوماتيكي.يوجد في الجزء الأمامي الأيسر من المركبة محطة تصويب محمية بغطاء مدرع. إنها قادرة على العثور على الأهداف وتوجيه الصواريخ عليها على مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات، حسب "أرمي ريكوغنيشين".
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رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم

رصد نظام "كورنيت - تي" المضاد للدبابات في بيلاروسيا... صور

07:23 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 07:26 GMT 31.01.2022)
© Sputnik . Murad Said"كورنيت دي" الليزري
كورنيت دي الليزري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Murad Said
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تم رصد مجمّع روسي نادر مضاد للدبابات "كورنيت-تي" على هيكل "بي إم بي-3" في محطة سكة حديد في بيلاروسيا. كانت المركبة في الصفوف التي وصلت للمشاركة في المناورات المشتركة لجيوش البلدين.
تم عرض"كورنيت-تي" لأول مرة علنًا في بياتلون الدبابات في عام 2014. تم تجهيز بي إم بي-3 بحجرة مع قاذفة قابلة للسحب. الذخيرة 16 صاروخا، ونظام إعادة تحميل أوتوماتيكي.
يوجد في الجزء الأمامي الأيسر من المركبة محطة تصويب محمية بغطاء مدرع. إنها قادرة على العثور على الأهداف وتوجيه الصواريخ عليها على مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات، حسب "أرمي ريكوغنيشين".
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