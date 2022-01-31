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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/ساديو-ماني-يتعهد-بالفوز-بكأس-الأمم-الأفريقية-والعودة-به-إلى-السنغال-1057555622.html
ساديو ماني يتعهد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية والعودة به إلى السنغال
ساديو ماني يتعهد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية والعودة به إلى السنغال
قال نجم نادي ليفربول الإنجليزي السنغالي ساديو ماني، إنه يتعهد بعودة منتخب بلاده إلى السنغال بكأس أمم أفريقيا 2021، الذي تستضيفه الكاميرون حاليا. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T20:43+0000
2022-01-31T20:45+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الاثنين، أكد فيها أن منتخب السنغال يضم مجموعة رائعة من اللاعبين وأن تسجيل الأهداف ليس حكرا على ساديو ماني".قال ساديو ماني إن منتخب بلاده حقق نتائج تجعل لاعبيه يشعرون بالسعادة لأنهم يقدمون كرة جماعية، مضيفا: "نحن فخورون بما وصلنا إليه وسنبذل قصارى جهدنا حتى نصل إلى نهاية الطريق لتحقيق اللقب".ووصل منتخب السنغال إلى الدور نصف النهائي في بطولة الأمم الأفريقية، التي تستمر حتى الـ 6 من فبراير/ شباط المقبل، وذلك بعدما استطاع الفوز على غينيا الإستوائية.ومن المقرر أن يلعب منتخب السنغال أمام بوركينا فاسو، الأربعاء المقبل، بينما تلعب مصر أمام الكاميرون يوم الخميس في مباريات المربع الذهبي للبطولة الأفريقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/أبو-تريكة-فزنا-على-كوت-ديفوار-بجيلها-الذهبي-وإذا-كانت-السنغال-قوية-فنحن-مصر-فيديو-1056866724.html
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أهداف-مباراة-السنغال-وغينيا-الإستوائية-3-1-في-ربع-نهائي-أمم-أفريقيا--1057484371.html
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رياضة

ساديو ماني يتعهد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية والعودة به إلى السنغال

20:43 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 20:45 GMT 31.01.2022)
© REUTERS / CHRIS RADBURNساديو ماني
ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / CHRIS RADBURN
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قال نجم نادي ليفربول الإنجليزي السنغالي ساديو ماني، إنه يتعهد بعودة منتخب بلاده إلى السنغال بكأس أمم أفريقيا 2021، الذي تستضيفه الكاميرون حاليا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الاثنين، أكد فيها أن منتخب السنغال يضم مجموعة رائعة من اللاعبين وأن تسجيل الأهداف ليس حكرا على ساديو ماني".
أبو تريكة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
أبو تريكة: فزنا على كوت ديفوار بجيلها الذهبي وإذا كانت السنغال قوية فنحن مصر.. فيديو
23 يناير, 10:19 GMT
قال ساديو ماني إن منتخب بلاده حقق نتائج تجعل لاعبيه يشعرون بالسعادة لأنهم يقدمون كرة جماعية، مضيفا: "نحن فخورون بما وصلنا إليه وسنبذل قصارى جهدنا حتى نصل إلى نهاية الطريق لتحقيق اللقب".
ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أهداف مباراة السنغال وغينيا الإستوائية (3-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا... فيديو
أمس, 21:18 GMT
ووصل منتخب السنغال إلى الدور نصف النهائي في بطولة الأمم الأفريقية، التي تستمر حتى الـ 6 من فبراير/ شباط المقبل، وذلك بعدما استطاع الفوز على غينيا الإستوائية.
ومن المقرر أن يلعب منتخب السنغال أمام بوركينا فاسو، الأربعاء المقبل، بينما تلعب مصر أمام الكاميرون يوم الخميس في مباريات المربع الذهبي للبطولة الأفريقية.
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