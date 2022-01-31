https://arabic.sputniknews.com/20220131/ساديو-ماني-يتعهد-بالفوز-بكأس-الأمم-الأفريقية-والعودة-به-إلى-السنغال-1057555622.html

ساديو ماني يتعهد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية والعودة به إلى السنغال

ساديو ماني يتعهد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية والعودة به إلى السنغال

قال نجم نادي ليفربول الإنجليزي السنغالي ساديو ماني، إنه يتعهد بعودة منتخب بلاده إلى السنغال بكأس أمم أفريقيا 2021، الذي تستضيفه الكاميرون حاليا. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T20:43+0000

2022-01-31T20:43+0000

2022-01-31T20:45+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

رياضة

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جاء ذلك في تصريحات صحفية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الاثنين، أكد فيها أن منتخب السنغال يضم مجموعة رائعة من اللاعبين وأن تسجيل الأهداف ليس حكرا على ساديو ماني".قال ساديو ماني إن منتخب بلاده حقق نتائج تجعل لاعبيه يشعرون بالسعادة لأنهم يقدمون كرة جماعية، مضيفا: "نحن فخورون بما وصلنا إليه وسنبذل قصارى جهدنا حتى نصل إلى نهاية الطريق لتحقيق اللقب".ووصل منتخب السنغال إلى الدور نصف النهائي في بطولة الأمم الأفريقية، التي تستمر حتى الـ 6 من فبراير/ شباط المقبل، وذلك بعدما استطاع الفوز على غينيا الإستوائية.ومن المقرر أن يلعب منتخب السنغال أمام بوركينا فاسو، الأربعاء المقبل، بينما تلعب مصر أمام الكاميرون يوم الخميس في مباريات المربع الذهبي للبطولة الأفريقية.

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رياضة