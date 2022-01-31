"سوني" تعلن الاستحواذ على " بانجي انك" بصفقة قيمتها 3.6 مليار دولار

وحسب بيان للشركة الأمريكية نشرته رويترز، قالت إنها ستستحوذ على شركة بانجي إنك، المبتكر الأصلي لألعاب الفيديو "هالو" ومطور لعبة "ديستني"، في صفقة قيمتها 3.6 مليار دولار، مما يجعلها الأحدث في موجة عمليات الدمج التي تجتاح شركات الألعاب.واوضح البيان أن بانجي ستنضم إلى عائلة بلاي سيشن من سوني، حيث تعمل المجموعة اليابانية العملاقة على تعزيز شبكتها من استوديوهات الألعاب الداخلية وراء نجاحات مثل "سبايدر مان" لمواجهة المنافسين الأثرياء بالمال.قال بيرس هاردينج رولز، محلل الألعاب: "في حين أن هذه هي واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ التي قامت بها سوني على الإطلاق، فإن المبلغ الذي دفعته ميكروسوفت يضع في سياقه المنافسة الشديدة التي تواجهها في هذا القطاع".يشار إلى أن الشركات ذات الأسماء الكبيرة تحاول أيضًا جلب المواهب والملكية الفكرية وراء العناوين الشهيرة داخل الشركة بدلاً من الشراكة مع الاستوديوهات، مما يمنحها مزيدًا من الوصول في سوق متنامي عالي القيمة.
أعلنت شركة "سوني" الأمريكية للترفه والألعاب عن شراء شركة "بانجي إنك" بصفقة تبلغ قيمتها 3.6 مليار دولار.
وحسب بيان للشركة الأمريكية نشرته رويترز، قالت إنها ستستحوذ على شركة بانجي إنك، المبتكر الأصلي لألعاب الفيديو "هالو" ومطور لعبة "ديستني"، في صفقة قيمتها 3.6 مليار دولار، مما يجعلها الأحدث في موجة عمليات الدمج التي تجتاح شركات الألعاب.
واوضح البيان أن بانجي ستنضم إلى عائلة بلاي سيشن من سوني، حيث تعمل المجموعة اليابانية العملاقة على تعزيز شبكتها من استوديوهات الألعاب الداخلية وراء نجاحات مثل "سبايدر مان" لمواجهة المنافسين الأثرياء بالمال.
وقدمت شركة ميكروسوفت كروب، 69 مليار دولار لشركة "اكتيفجن بليزارد" المصنعة لـ "كول أوف دوتي" في وقت سابق من شهر يناير.
قال بيرس هاردينج رولز، محلل الألعاب: "في حين أن هذه هي واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ التي قامت بها سوني على الإطلاق، فإن المبلغ الذي دفعته ميكروسوفت يضع في سياقه المنافسة الشديدة التي تواجهها في هذا القطاع".
يشار إلى أن الشركات ذات الأسماء الكبيرة تحاول أيضًا جلب المواهب والملكية الفكرية وراء العناوين الشهيرة داخل الشركة بدلاً من الشراكة مع الاستوديوهات، مما يمنحها مزيدًا من الوصول في سوق متنامي عالي القيمة.