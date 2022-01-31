تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/سوني-تعلن-الاستحواذ-على--بانجي-انك-بصفقة-قيمتها-36-مليار-دولار-1057557289.html
"سوني" تعلن الاستحواذ على " بانجي انك" بصفقة قيمتها 3.6 مليار دولار
"سوني" تعلن الاستحواذ على " بانجي انك" بصفقة قيمتها 3.6 مليار دولار
أعلنت شركة "سوني" الأمريكية للترفه والألعاب عن شراء شركة "بانجي إنك" بصفقة تبلغ قيمتها 3.6 مليار دولار. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T21:52+0000
2022-01-31T21:53+0000
شركات
سوني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104553/13/1045531374_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_94e4d1349f953b4ed9623e1735a8561f.jpg
وحسب بيان للشركة الأمريكية نشرته رويترز، قالت إنها ستستحوذ على شركة بانجي إنك، المبتكر الأصلي لألعاب الفيديو "هالو" ومطور لعبة "ديستني"، في صفقة قيمتها 3.6 مليار دولار، مما يجعلها الأحدث في موجة عمليات الدمج التي تجتاح شركات الألعاب.واوضح البيان أن بانجي ستنضم إلى عائلة بلاي سيشن من سوني، حيث تعمل المجموعة اليابانية العملاقة على تعزيز شبكتها من استوديوهات الألعاب الداخلية وراء نجاحات مثل "سبايدر مان" لمواجهة المنافسين الأثرياء بالمال.قال بيرس هاردينج رولز، محلل الألعاب: "في حين أن هذه هي واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ التي قامت بها سوني على الإطلاق، فإن المبلغ الذي دفعته ميكروسوفت يضع في سياقه المنافسة الشديدة التي تواجهها في هذا القطاع".يشار إلى أن الشركات ذات الأسماء الكبيرة تحاول أيضًا جلب المواهب والملكية الفكرية وراء العناوين الشهيرة داخل الشركة بدلاً من الشراكة مع الاستوديوهات، مما يمنحها مزيدًا من الوصول في سوق متنامي عالي القيمة.
https://arabic.sputniknews.com/20201218/شركة-سوني-تسحب-لعبة-سايبر-بانك-2077-من-متجر-بلاي-ستيشن-1047552613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104553/13/1045531374_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4f3fe883ccc068b7cb8093fef41af049.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركات, سوني

"سوني" تعلن الاستحواذ على " بانجي انك" بصفقة قيمتها 3.6 مليار دولار

21:52 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 21:53 GMT 31.01.2022)
© AFP 2021 / LLUIS GENEشركة سوني
شركة سوني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / LLUIS GENE
تابعنا عبر
أعلنت شركة "سوني" الأمريكية للترفه والألعاب عن شراء شركة "بانجي إنك" بصفقة تبلغ قيمتها 3.6 مليار دولار.
وحسب بيان للشركة الأمريكية نشرته رويترز، قالت إنها ستستحوذ على شركة بانجي إنك، المبتكر الأصلي لألعاب الفيديو "هالو" ومطور لعبة "ديستني"، في صفقة قيمتها 3.6 مليار دولار، مما يجعلها الأحدث في موجة عمليات الدمج التي تجتاح شركات الألعاب.
إكس بوكس لايف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2020
شركة "سوني" تسحب لعبة "سايبر بانك 2077" من متجر "بلاي ستيشن"
18 ديسمبر 2020, 12:21 GMT
واوضح البيان أن بانجي ستنضم إلى عائلة بلاي سيشن من سوني، حيث تعمل المجموعة اليابانية العملاقة على تعزيز شبكتها من استوديوهات الألعاب الداخلية وراء نجاحات مثل "سبايدر مان" لمواجهة المنافسين الأثرياء بالمال.
وقدمت شركة ميكروسوفت كروب، 69 مليار دولار لشركة "اكتيفجن بليزارد" المصنعة لـ "كول أوف دوتي" في وقت سابق من شهر يناير.
قال بيرس هاردينج رولز، محلل الألعاب: "في حين أن هذه هي واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ التي قامت بها سوني على الإطلاق، فإن المبلغ الذي دفعته ميكروسوفت يضع في سياقه المنافسة الشديدة التي تواجهها في هذا القطاع".
يشار إلى أن الشركات ذات الأسماء الكبيرة تحاول أيضًا جلب المواهب والملكية الفكرية وراء العناوين الشهيرة داخل الشركة بدلاً من الشراكة مع الاستوديوهات، مما يمنحها مزيدًا من الوصول في سوق متنامي عالي القيمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية