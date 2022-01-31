تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/سيناتور-روسي-يعلق-على-عواقب-مصادرة-لندن-ممتلكات-رجال-الأعمال-الروس-1057488054.html
سيناتور روسي يعلق على عواقب مصادرة لندن ممتلكات رجال الأعمال الروس
سيناتور روسي يعلق على عواقب مصادرة لندن ممتلكات رجال الأعمال الروس
وصف أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في روسيا الاتحادية، التابعة للمجلس الفيدرالي الروسي، شرعية قرار لندن المحتمل بمصادرة الممتلكات من الشركات... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T07:12+0000
2022-01-31T07:12+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1048658146_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_37eb2dd4df3dbb72eece0c2e188d9a0e.jpg
وأكد أن هذا سيؤدي إلى تدفق رأس المال إلى الخارج من المملكة المتحدة. وقال السيناتور لوكالة "سبوتنيك": "ستخسر بريطانيا أيضًا، بعد أن فقدت سمعتها كملاذ مالي موثوق".وأشار إلى أنه قبل بضع سنوات، حذر الرئيس فلاديمير بوتين النخبة المحلية من مخاطر التنسيب الأجنبي للأموال، لكنهم كانوا يثقون بسذاجة في "السادة الأنجلوسكسونيون".وفي وقت سابق، لم تستبعد وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إمكانية مصادرة ممتلكات "رجال الأعمال الروس" في لندن، بعد تشديد العقوبات ضد روسيا في حال تصعيد الموقف حول أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1048658146_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_73bb94324187b6e17f1e872b089b4b6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

سيناتور روسي يعلق على عواقب مصادرة لندن ممتلكات رجال الأعمال الروس

07:12 GMT 31.01.2022
© REUTERS / Henry Nichollsبريطانيا بعد إعلان وفاة الأمير فيليب، لندن 9 أبريل 2021
بريطانيا بعد إعلان وفاة الأمير فيليب، لندن 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
تابعنا عبر
وصف أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في روسيا الاتحادية، التابعة للمجلس الفيدرالي الروسي، شرعية قرار لندن المحتمل بمصادرة الممتلكات من الشركات الروسية، بأنها مشكوك فيها.
وأكد أن هذا سيؤدي إلى تدفق رأس المال إلى الخارج من المملكة المتحدة. وقال السيناتور لوكالة "سبوتنيك": "ستخسر بريطانيا أيضًا، بعد أن فقدت سمعتها كملاذ مالي موثوق".
وأشار إلى أنه قبل بضع سنوات، حذر الرئيس فلاديمير بوتين النخبة المحلية من مخاطر التنسيب الأجنبي للأموال، لكنهم كانوا يثقون بسذاجة في "السادة الأنجلوسكسونيون".
وفي وقت سابق، لم تستبعد وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إمكانية مصادرة ممتلكات "رجال الأعمال الروس" في لندن، بعد تشديد العقوبات ضد روسيا في حال تصعيد الموقف حول أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية