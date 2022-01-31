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https://arabic.sputniknews.com/20220131/سيناتور-روسي-يعلق-على-عواقب-مصادرة-لندن-ممتلكات-رجال-الأعمال-الروس-1057488054.html
سيناتور روسي يعلق على عواقب مصادرة لندن ممتلكات رجال الأعمال الروس
سيناتور روسي يعلق على عواقب مصادرة لندن ممتلكات رجال الأعمال الروس
وصف أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في روسيا الاتحادية، التابعة للمجلس الفيدرالي الروسي، شرعية قرار لندن المحتمل بمصادرة الممتلكات من الشركات... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T07:12+0000
2022-01-31T07:12+0000
2022-01-31T07:12+0000
روسيا
العالم
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وأكد أن هذا سيؤدي إلى تدفق رأس المال إلى الخارج من المملكة المتحدة. وقال السيناتور لوكالة "سبوتنيك": "ستخسر بريطانيا أيضًا، بعد أن فقدت سمعتها كملاذ مالي موثوق".وأشار إلى أنه قبل بضع سنوات، حذر الرئيس فلاديمير بوتين النخبة المحلية من مخاطر التنسيب الأجنبي للأموال، لكنهم كانوا يثقون بسذاجة في "السادة الأنجلوسكسونيون".وفي وقت سابق، لم تستبعد وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إمكانية مصادرة ممتلكات "رجال الأعمال الروس" في لندن، بعد تشديد العقوبات ضد روسيا في حال تصعيد الموقف حول أوكرانيا.
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روسيا, العالم
سيناتور روسي يعلق على عواقب مصادرة لندن ممتلكات رجال الأعمال الروس
وصف أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في روسيا الاتحادية، التابعة للمجلس الفيدرالي الروسي، شرعية قرار لندن المحتمل بمصادرة الممتلكات من الشركات الروسية، بأنها مشكوك فيها.
وأكد أن هذا سيؤدي إلى تدفق رأس المال إلى الخارج من المملكة المتحدة. وقال السيناتور لوكالة "سبوتنيك": "ستخسر بريطانيا أيضًا، بعد أن فقدت سمعتها كملاذ مالي موثوق".
وأشار إلى أنه قبل بضع سنوات، حذر الرئيس فلاديمير بوتين النخبة المحلية من مخاطر التنسيب الأجنبي للأموال، لكنهم كانوا يثقون بسذاجة في "السادة الأنجلوسكسونيون".
وفي وقت سابق، لم تستبعد وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إمكانية مصادرة ممتلكات "رجال الأعمال الروس" في لندن، بعد تشديد العقوبات ضد روسيا في حال تصعيد الموقف حول أوكرانيا.