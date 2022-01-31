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https://arabic.sputniknews.com/20220131/شبل-النمر-يخرج-في-نزهة-ويخيف-سائقا-فيديو-1057536898.html
شبل النمر يخرج في نزهة ويخيف سائقا... فيديو
شبل النمر يخرج في نزهة ويخيف سائقا... فيديو
ظهر منشور على الشبكات الاجتماعية مفاده أن شبل النمر كان يركض في جميع أنحاء قرية يرمولينو الروسية في 29 يناير/كانون الثاني. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T12:58+0000
2022-01-31T12:58+0000
2022-01-31T12:58+0000
نادي الفيديو
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صوّره سائق عابر. يبدو أن الحيوان يبلغ من العمر حوالي عام واحد. كتب السكان المحليون أن شبل النمر شوهد بالتأكيد في شارع شيروكايا. حتى أن القرويين اتصلوا بالشرطة للقبض على الضيف المفترس بسرعة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شبل النمر يخرج في نزهة ويخيف سائقا... فيديو
ظهر منشور على الشبكات الاجتماعية مفاده أن شبل النمر كان يركض في جميع أنحاء قرية يرمولينو الروسية في 29 يناير/كانون الثاني.
صوّره سائق عابر. يبدو أن الحيوان يبلغ من العمر حوالي عام واحد. كتب السكان المحليون أن شبل النمر شوهد بالتأكيد في شارع شيروكايا. حتى أن القرويين اتصلوا بالشرطة للقبض على الضيف المفترس بسرعة.