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https://arabic.sputniknews.com/20220131/شبل-النمر-يخرج-في-نزهة-ويخيف-سائقا-فيديو-1057536898.html
شبل النمر يخرج في نزهة ويخيف سائقا... فيديو
شبل النمر يخرج في نزهة ويخيف سائقا... فيديو
ظهر منشور على الشبكات الاجتماعية مفاده أن شبل النمر كان يركض في جميع أنحاء قرية يرمولينو الروسية في 29 يناير/كانون الثاني. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
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صوّره سائق عابر. يبدو أن الحيوان يبلغ من العمر حوالي عام واحد. كتب السكان المحليون أن شبل النمر شوهد بالتأكيد في شارع شيروكايا. حتى أن القرويين اتصلوا بالشرطة للقبض على الضيف المفترس بسرعة.
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شبل النمر يخرج في نزهة ويخيف سائقا... فيديو

12:58 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Evgenya Novozhenina / الذهاب إلى بنك الصورنمر الثلوج في حديقة للحيوانات في قرية سيتشوفو بضواحي موسكو
نمر الثلوج في حديقة للحيوانات في قرية سيتشوفو بضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Evgenya Novozhenina
/
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ظهر منشور على الشبكات الاجتماعية مفاده أن شبل النمر كان يركض في جميع أنحاء قرية يرمولينو الروسية في 29 يناير/كانون الثاني.
صوّره سائق عابر. يبدو أن الحيوان يبلغ من العمر حوالي عام واحد. كتب السكان المحليون أن شبل النمر شوهد بالتأكيد في شارع شيروكايا. حتى أن القرويين اتصلوا بالشرطة للقبض على الضيف المفترس بسرعة.
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