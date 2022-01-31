https://arabic.sputniknews.com/20220131/صحيفة-ريال-مدريد-يتوصل-إلى-اتفاق-نهائي-مع-كيليان-مبابي-1057535795.html

صحيفة: ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق نهائي مع كيليان مبابي

صحيفة: ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق نهائي مع كيليان مبابي

توصل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق نهائي مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، وفق صحيفة "بيلد"... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

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رياضة

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وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الاثنين: "تم الاتفاق على كل شيء، مبابي سوف يصل في الصيف المقبل كلاعب حر وسيحصل على 50 مليون يورو كراتب سنوي".وأضافت: "مبابي سيحصد 25 مليون يورو في السنة، بعد احتساب الضرائب، كل شيء تم بين الطرفين".وأكد الفرنسي كيليان مبابي، في وقت سابق، أن مغامرته قد انتهت مع الفريق الفرنسي، مضيفًا أن "ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي كان بإمكانه تسهيل رحيلي عن باريس هذا الصيف".وأضاف مبابي، في حوار مع "صحيفة ليكيب" الفرنسية: "قبل اليورو، أخبرت النادي أنني لا أريد التمديد، وبعد اليورو قلت إنني أريد المغادرة، كنت أود الحصول على أفضل صفقة ممكنة للخروج من الباب الأمامي، وتجنب الرحيل المجاني".وأكمل: "حينما يقول رئيسك أمام العالم أجمع في مؤتمر تقديم ميسي، بأنني لن أرحل ولن أغادر مجانًا، في ذلك الوقت، كنت قلقا بعض الشيء، لن أكذب عليك. قلت لنفسي إذا لم أذهب، ماذا سيحدث لي؟".وسيصبح مبابي حرا في التفاوض مع ريال مدريد أو أي أندية أخرى، بداية من يناير/كانون الثاني المقبل، وسيكون بإمكانه الانضمام إلى أي ناد يريده مجانا عند نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو حزيران المقبل، ما لم يتمكن النادي الفرنسي من إقناعه بتوقيع عقد جديد.

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رياضة