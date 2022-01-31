https://arabic.sputniknews.com/20220131/صحيفة-صينية-تذكر-بمقاتلة-روسية-منسية-ذات-قمرة-قيادة-فريدة-1057486578.html

صحيفة صينية تذكر بمقاتلة روسية منسية ذات قمرة قيادة فريدة

صحيفة صينية تذكر بمقاتلة روسية منسية ذات قمرة قيادة فريدة

كانت المقاتلة الروسية "سو-33 كي أو بي" من الجيل الرابع للتدريب القتالي واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة إثارة للاهتمام في عصرها. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T05:40+0000

2022-01-31T05:40+0000

2022-01-31T05:40+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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استذكر مؤلفو الصحيفة الصينية المقاتلة الروسية المنسية للتدريب القتالي من الجيل الرابع سو-33 كي أو بي. تمت أول رحلة لها في 29 أبريل/نيسان 1999، في جوكوفسكي بالقرب من موسكو. قاد المقاتلة طاقم مؤلف من طيارين اختباريين من مكتب تصميم أبطال روسيا فيكتور بوغاتشيف وسيرغي ميلنيكوف. وفي 6 أبريل من العام نفسه، كانا هما أول من هبطا بالمقاتلة على ظهر حاملة الطائرات الروسية الأسطورية أدميرال أسطول الاتحاد السوفييتي كوزنتسوف.تم إنشاء الطائرة على أساس المقاتلة "سو-33" القائمة على الناقل. ومع ذلك، كان للطائرة الجديدة أيضًا ميزة مهمة للغاية، وهي ترتيب الطاقم جنبًا إلى جنب، والذي كان غير قياسي لطائرات التدريب القتالي، مما أدى إلى تحسين تفاعل الطيارين أثناء الرحلة وتوفير رؤية أفضل للأمام، وهو أمر مهم جدًا للهبوط على سطح حاملة طائرات. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت شاشات LCD ملونة مقاس 21 بوصة وأربع مقاس 15 بوصة على لوحة العدادات.أما بالنسبة للمحرك، فقد تم تركيب محرك AL-31K عليها، وهو نسخة من AL-31F الشهير معدل للاستخدام في البيئة البحرية. في وقت لاحق، ظهرت خطط لتثبيت محرك AL-31FP مع التحكم في ناقل الدفع على المقاتلة، مما سيزيد بشكل كبير من قدرة الطائرة على المناورة. لكن هذه الخطة، للأسف، لم تصبح واقعا.في الوقت نفسه، تم تجهيز الطائرة بنفس رادار الصفيف التدريجي N011 Bars مثل سو-30إم كي. عملت في عدة نطاقات X و L وقدمت لمحة عامة عن الفضاء والكشف الآلي وتتبع الأهداف، بما في ذلك في ظروف القتال الجوي القريب، وتوجيه الصواريخ الموجهة للطيران وغيرها، وكذلك رسم الخرائط التلقائي للمنطقة. كان مدى كشف الرادار للمقاتلات 150 كيلومترًا، وللأهداف الجوية الكبيرة - 400 كيلومتر، و200 كيلومتر للأهداف على سطح البحر. بفضل هذا، يمكن للطائرة سو-33 كي أو بي تتبع 15 هدفًا في وقت واحد ومهاجمة 6 أهداف في وقت واحد، ويمكن لنظام التصويب البصري اكتشاف الأهداف ضمن دائرة نصف قطرها 50 كيلومترًا.في عام 1999، كانت بلا شك طائرة قوية للغاية متعددة الأغراض تعتمد على الناقل. بالمقارنة مع سابقتها، سو-33. لم تخف البحرية الروسية الأمل في أن تنضم إلى الأسطول في أقرب وقت ممكن وأن تحل محل جميع طائرات سو-33 في الخدمة. ومع ذلك، في وقت لاحق ، تم التخلي عنها، حيث ظهرت مقاتلات ميغ-29كي وميغ-29كي أو بي الأرخص. وفي وقت إطلاقها، كان من الممكن بالفعل تسمية سو-33 كي أو بطائرة غير عادية، مما يبرر تمامًا الاهتمام المتزايد بها.

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رصد عسكري, سلاح روسيا